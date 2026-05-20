Sportchef verlängert: Wawra hält GAK die Treue!

Ich freue mich sehr über meine Verlängerung beim GAK. Ich habe diesen Klub in kürzester Zeit in mein Herz geschlossen und gehe mit unglaublich viel Motivation und Vorfreude in die neue Saison. Der gesamte Verein hat mir und der Mannschaft die ganze Spielzeit über den Rückhalt gegeben, den es für den Klassenerhalt gebraucht hat. Nun sind die Kaderplanungen für die neue Saison bereits am Laufen. Ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich bestätigen, dass es in den kommenden Wochen bereits die ersten Verkündungen geben wird“, sagt Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.