Sportchef verlängert: Wawra hält GAK die Treue!

Die Saison in der Bundesliga ist erst seit wenigen Tagen für den GAK vorbei. In der letzten Runde sicherten sich die Roten mit einem souveränen 3:0 bei BW Linz den Klassenerhalt. Am Mittwoch hab der Klub bekannt, dass Sportchef Tino Wawra seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat.
Im Jänner 2025 dockte der gebürtige Oberösterreicher als technischer Direktor beim GAK an. Im vergangenen September übernahm Tino Wawra nach dem Rücktritt von Didi Elsneg das Ruder als Sportchef. Auch dank kluger Transferentscheidungen im Winter sicherte sich der Klub letzten Samstag den Klassenerhalt in der Bundesliga. Nun verlängerte der 46-Jährige seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr.
Ich freue mich sehr über meine Verlängerung beim GAK. Ich habe diesen Klub in kürzester Zeit in mein Herz geschlossen und gehe mit unglaublich viel Motivation und Vorfreude in die neue Saison. Der gesamte Verein hat mir und der Mannschaft die ganze Spielzeit über den Rückhalt gegeben, den es für den Klassenerhalt gebraucht hat. Nun sind die Kaderplanungen für die neue Saison bereits am Laufen. Ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich bestätigen, dass es in den kommenden Wochen bereits die ersten Verkündungen geben wird“, sagt Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.
„Verlängerung war nur logisch“
Auch Präsident Rene Ziesler freut sich über die Verlängerung. „Mit Tino haben wir einen äußerst erfahrenen Sportdirektor in unseren Reihen und es ist nur logisch, ihn weiter an uns zu binden. Die Entscheidungen, die er im Winterfenster getroffen hat, zeigen eindrucksvoll sein Gespür für den Markt und die Spieler. Ich bin überzeugt, dass er in den kommenden Monaten eine schlagkräftige Truppe für uns zusammenstellen wird.“
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