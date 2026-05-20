First Vienna präsentiert neuen Cheftrainer

Die sportlichen Weichen für die neue Saison sind gestellt! Der First Vienna FC hat einen neuen Cheftrainer präsentiert. Patrick Enengl übernimmt auf der Hohen Warte und tritt die Nachfolge von Hans Kleer an.
Der 32-jährige Niederösterreicher übernimmt die Kampfmannschaft der Vienna, nachdem der Vertrag von Hans Kleer nach Saisonende nicht verlängert wurde.
Zuletzt stand Enengl beim SKU Amstetten in der 2. Liga an der Seitenlinie und machte dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.
Zuvor sammelte der junge Trainer Erfahrungen in der Akademie Oberösterreich, ehe er 2023 die LASK Amateure OÖ als Cheftrainer übernahm. In seiner ersten Saison führte er die Mannschaft auf Platz zwei der Regionalliga Mitte – nur knapp hinter Meister DSV Leoben.
Mit dem Wechsel nach Amstetten folgte der nächste Entwicklungsschritt. Unter seiner Führung etablierte sich das Team im Spitzenfeld der Liga und spielte bis in die entscheidende Saisonphase um die Top-Plätze mit.
Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Patrick Enengl steht für eine klare Fußballidee. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und erfolgreich führen kann. Besonders wichtig war für uns seine klare Vorstellung davon, wie Fußball gespielt und wie junge Spieler weiterentwickelt werden sollen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Vienna entschieden hat, und sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Weg passt.“
Auch Enengl selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe in Döbling. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und haben mir sofort gezeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt. Die Vienna ist ein Traditionsklub mit klaren Ambitionen und einem professionellen Umfeld. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team intensiv zu arbeiten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben.“
Und weiter: „Gleichzeitig ist es unser klares Ziel, mit einer aktiven, intensiven und zielorientierten Spielweise auch die Zuschauer zu begeistern und gemeinsam mit unseren Fans eine echte Euphorie auf der Hohen Warte entstehen zu lassen.“
Trainerteam steht
Verstärkung gibt es auch im Trainerteam: Mario Mühlbauer wechselt als neuer Co-Trainer zur Vienna. Der 49-Jährige kommt aus der U18 der LASK-Akademie nach Döbling. Mit Roman Kienast, Torwarttrainer Patrick Kostner und Athletiktrainer Nikola Zivotic bleiben zudem wichtige Teile des bisherigen Trainerstabs weiterhin an Bord.
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