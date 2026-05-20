First Vienna präsentiert neuen Cheftrainer

Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Patrick Enengl steht für eine klare Fußballidee. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und erfolgreich führen kann. Besonders wichtig war für uns seine klare Vorstellung davon, wie Fußball gespielt und wie junge Spieler weiterentwickelt werden sollen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Vienna entschieden hat, und sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Weg passt.“