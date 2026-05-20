Schulen siegen und spenden, Lehrlinge punkten

Äußerst umtriebig und begabt zeigen sich die Schüler der HTL Pinkafeld. Simon Fink aus der 5. Klasse der Abteilung für Elektronik erreichte beim Bundeswettbewerb der Österreichischen Physikolympiade in Judenburg den hervorragenden ersten Platz. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis qualifizierte sich Simon für die internationale Physikolympiade, die im Juli in Kolumbien stattfinden wird. Damit zählt er zu den besten Nachwuchsphysikern Österreichs und wird das Land auf internationaler Ebene vertreten. Die Schule bietet jedes Jahr einen Vorbereitungskurs zur Physikolympiade. Der diesjährige Erfolg ist auch Zeichen der hohen Qualität dieser Förderung und des großen Engagements aller Beteiligten.