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Schulen siegen und spenden, Lehrlinge punkten

Burgenland
20.05.2026 09:00
Simon Fink (2.v.r.) gewann die Österreichische Physikolympiade.
Simon Fink (2.v.r.) gewann die Österreichische Physikolympiade.(Bild: Kaltenegger)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Schüler der HTL-Pinkafeld brachten den Sieg bei der Physik-Olympiade und Auszeichnungen bei Becom-Innovations-Awards nach Hause. Bei den Pannoneum-Klausuren gab es ein Benefiz-Essen, und die besten Elektrolehrlinge zeigten, was sie können.

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Äußerst umtriebig und begabt zeigen sich die Schüler der HTL Pinkafeld. Simon Fink aus der 5. Klasse der Abteilung für Elektronik erreichte beim Bundeswettbewerb der Österreichischen Physikolympiade in Judenburg den hervorragenden ersten Platz. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis qualifizierte sich Simon für die internationale Physikolympiade, die im Juli in Kolumbien stattfinden wird. Damit zählt er zu den besten Nachwuchsphysikern Österreichs und wird das Land auf internationaler Ebene vertreten. Die Schule bietet jedes Jahr einen Vorbereitungskurs zur Physikolympiade. Der diesjährige Erfolg ist auch Zeichen der hohen Qualität dieser Förderung und des großen Engagements aller Beteiligten.

Auszeichnungen im Rahmen der Schulpartnerschaft
Damit nicht genug wurde die Schule auch noch bei den Becom-Awards ausgezeichnet, die im Rahmen einer Schulpartnerschaft mit Becom-Electronics seit vielen Jahren bestehen.

Landesrat Leonhard Schneemann mit den Becom-Siegern.
Landesrat Leonhard Schneemann mit den Becom-Siegern.(Bild: Landesmedienservice Burgenland)

Im Beisein von Landesrat Leonhard Schneemann holte Seniorchef Hans Bock mit seinen Söhnen Johannes und Roman Bock Schüler mit besonderen Leistungen vor den Vorhang: Der erste Preis ging an Lukas Sedelmaier, Kilian Sinowerski und Alexander Steinbauer für das Projekt „Roboterhund“. Den zweiten Preis erhielten Ali Abdullah, Phillip Rotheneder und Joakob Schwarz für ihr Projekt eines künstlichen Roboter-Arms „A.U.R.A“ (Artificial Unified Robotic Arm). Der dritte Preis wurde an Tobias Janisch und Nicolas Nagl für das Projekt „SmartHome“ vergeben.

Pannoneum: Benefiz-Suppe „Genuss mit Herz“ bei Klausur

Schülerinnen und Unterrrichtende des Pannoneums mit der Spenden-Box.
Schülerinnen und Unterrrichtende des Pannoneums mit der Spenden-Box.(Bild: Pannoneum)

Sozialer Einsatz und Genuss am PANNONEUM in Neusiedl: Schülerinnen der 3AFW sammelten mit dem Benefizsuppenessen bei praktischen Klausurprüfungen 685 Euro für die Frauen-Beratungsstelle „Der Lichtblick“.

Sieger beim Lehrlings-Leistungs-Wettbewerb

Lehrlinge im Elektro- und Einrichtungsfachhandel zeigten in der Berufsschule Eisenstadt ihr Können: Erste wurde Selina Michtich (Kitzladen), zweite Lara Marie Lehninger (Rohrbach), dritte Selina Neuhauser (Hohe Wand).

 

Die erfolgreichen Lehrlinge des Elektro- und Einrichtungsfachhandels.
Die erfolgreichen Lehrlinge des Elektro- und Einrichtungsfachhandels.(Bild: WKB)
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