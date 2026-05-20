Alessandra Mussolini siegt bei „Promi Big Brother“

Fast zwei Monate lang verbrachte die Politikerin in einer Wohnung und wurde rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Dank des Sieges erhält Mussolini 100.000 Euro. Die Hälfte davon muss gespendet werden, gab der Fernsehsender Canale 5 bekannt, der das „Big Brother“-Format sendet.