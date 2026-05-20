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„Duce“-Enkelin

Alessandra Mussolini siegt bei „Promi Big Brother“

Society International
20.05.2026 10:51
„Duce“-Enkelin Alessandra Mussolini hat „Grande Fratello Vip“ gewonnen.
„Duce“-Enkelin Alessandra Mussolini hat „Grande Fratello Vip“ gewonnen.(Bild: Krone KREATIV/Viennareport, www.instagram.com/grandefratellotv)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ehemalige italienische EU-Parlamentarierin und „Duce“-Enkelin Alessandra Mussolini hat bei der jüngsten Staffel des Reality-Formats „Grande Fratello Vip“, der italienischen Variante von „Promi Big Brother“, gewonnen. Sie behauptete sich gegen 15 Konkurrenten. Für die 62-Jährige war es die erste Teilnahme an einer Realityshow.

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Fast zwei Monate lang verbrachte die Politikerin in einer Wohnung und wurde rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Dank des Sieges erhält Mussolini 100.000 Euro. Die Hälfte davon muss gespendet werden, gab der Fernsehsender Canale 5 bekannt, der das „Big Brother“-Format sendet.

Moderiert wurde die Show von dem Showgirl Ilary Blasi, der Ex-Ehefrau der römischen Fußballlegende Francesco Totti. Seit Jahren gilt „Grande Fratello“ als eines der beliebtesten TV-Formate in Italien.

Alessandra Mussolini war über 30 Jahre lang Abgeordnete
Alessandra Mussolini war über 30 Jahre lang Parlamentsabgeordnete. Sie ist die Tochter des „Duce“-Sohnes Romano Mussolini und dessen erster Frau Maria Scicolone, der Schwester von Filmstar Sophia Loren.

Mussolinis politische Karriere hatte 1992 mit der Wahl zur Abgeordneten in Rom begonnen. Von 1992 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer an, anschließend bis 2014 dem Senat.

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Von 2014 bis 2019 war sie Mitglied des EU-Parlaments. Vor ihrer politischen Karriere war Mussolini, unterstützt durch ihre Tante Sophia Loren, auch als Schauspielerin und Model tätig.

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