Bangen um Pep: Jetzt soll es seine Tochter richten

Entscheidung steht wohl fest

„Bitte, Maria, bitte nutz deine Magie! Rede beim Abendessen mit ihm. Wir verlangen nicht viel – wir flehen nur um EINE WEITERE SAISON. Nur noch zwölf Monate seiner Genialität. Du bist unsere letzte Hoffnung, unser schöner Engel. Bitte bewahre die Manchester-City-Fans vor diesem Herzschmerz“, ist dort etwa zu lesen. Bei weitem nicht der einzige verzweifelte Kommentar.