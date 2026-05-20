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Fans belagern Maria

Bangen um Pep: Jetzt soll es seine Tochter richten

Premier League
20.05.2026 10:43
Fans von Manchester City hoffen, dass Maria Guardiola ihren Vater Pep doch noch zum Verbleib ...
Fans von Manchester City hoffen, dass Maria Guardiola ihren Vater Pep doch noch zum Verbleib überreden kann.(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY, Screenshot/Instagram_maria.guardiola)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der anstehende ManCity-Abschied von Trainer Pep Guardiola hat nun auch Auswirkungen auf seine Tochter Maria. Zahlreiche Fans belagern die 25-Jährige nämlich auf Instagram und hoffen, dass sie ihren Vater noch zu einem Umdenken bewegen kann. 

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Dramatische Tage für Fans von Manchester City! Nach dem Erfolg im FA Cup folgte die verpasste Meisterschaft und die Nachricht, dass Pep Guardiola sich entschieden haben soll, den Verein schon nach Ende der Saison zu verlassen. Ein Schock für viele Anhänger der „Skyblues“.

Sie versuchen nun mit fast allen Mitteln, ihren Erfolgstrainer doch noch zum Umdenken zu bringen. Dabei soll Guardiolas Tochter Maria eine Schlüsselrolle spielen. Denn unter einem Instagram-Beitrag der 25-Jährigen, in dem sie eigentlich wohl nur ihren Sommerurlaub ankündigt, tummeln sich jetzt zahlreiche City-Fans in den Kommentarspalten. 

Entscheidung steht wohl fest
„Bitte, Maria, bitte nutz deine Magie! Rede beim Abendessen mit ihm. Wir verlangen nicht viel – wir flehen nur um EINE WEITERE SAISON. Nur noch zwölf Monate seiner Genialität. Du bist unsere letzte Hoffnung, unser schöner Engel. Bitte bewahre die Manchester-City-Fans vor diesem Herzschmerz“, ist dort etwa zu lesen. Bei weitem nicht der einzige verzweifelte Kommentar.

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Ob Maria die Fans erhört und sich in die Karriereplanung ihres Vaters einmischt, ist wohl unwahrscheinlich. Vielmehr scheint die Entscheidung des Star-Trainers schon gefallen zu sein. Nach zehn Jahren und zahlreichen Erfolgen wird der 55-Jährige das Kapitel City in wenigen Tagen wohl schließen. 

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