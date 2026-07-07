Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Antiserum als Rettung

Extreme Vergiftung: Kind von Kreuzotter gebissen

Ausland
07.07.2026 09:52
In Deutschland wurde ein Kind Opfer eines Schlangenbisses.
In Deutschland wurde ein Kind Opfer eines Schlangenbisses.(Bild: APA/dpa/Sammer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für die Ärzte in einem Krankenhaus im bayerischen Deggendorf hieß es zuletzt: Schnell handeln! Nachdem ein kleines Kind von einer Kreuzotter gebissen worden war, wies es schwere Vergiftungserscheinungen auf. Nur ein Gegengift konnte das Kind noch retten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einem Schlangenbiss litt das Kind unter Kreislaufproblemen, niedrigem Blutdruck und einer starken Schwellung des Beins. Um es zu retten, wurde sogar ein Gegengift eingeflogen. 

„Solche Einsätze äußert selten“
Auf Instagram teilte die ADAC-Luftrettung, dass die Crew des Rettungshubschraubers „Christoph1“ aus Harlaching ein Antiserum aus der Toxikologie des TUM Klinikums Rechts der Isar in München nach Deggendorf geflogen hatte. „Diese Einsätze sind in der Luftrettung sehr selten“, hieß es in dem Posting weiter.

„Keine Zeit zu verlieren“
„Da keine Zeit zu verlieren war, wurde das Medikament per Hubschrauber von München nach Deggendorf geflogen“, schrieb die Luftrettung. Der beherzte Einsatz hat sich ausgezahlt: „Durch den schnellen Transport des Gegengifts konnte dem Kind rasch geholfen werden.“

Lesen Sie auch:
Der Polizeihubschrauber „Libelle“
Tier in Lebensgefahr
Helikoptercrew rettet von Schlange gebissenen Hund
05.07.2026
Starke Atembeschwerden
Hund geriet nach Biss von Kreuzotter in Bergnot
21.09.2025

Schwere Verläufe sind selten
Kreuzotterbisse sind selten. Im Donauisar Klinikum Deggendorf werden laut einer Sprecherin ein oder zwei Fälle pro Jahr behandelt. Dabei sei zunächst die medizinische Überwachung und eine angemessene Schmerztherapie wichtig, wie „BR24“ berichtete. Schwere Verläufe seien selten, es könne dabei – wie bei dem kleinen Kind – zu Kreislaufproblemen, Atembeschwerden oder Gerinnungsstörungen kommen.

Gegengift nur bei Notfällen
Nur im Ernstfall werde ein Antiserum verabreicht. Es könne zu allergischen Reaktionen kommen, weshalb Ärzte mit der Gabe solcher Medikamente zurückhaltend sind. Je früher ein Antiserum verabreicht werde, desto besser wirke es, so die Sprecherin des Klinikums.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.07.2026 09:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf