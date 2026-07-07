Extreme Vergiftung: Kind von Kreuzotter gebissen

Schwere Verläufe sind selten

Kreuzotterbisse sind selten. Im Donauisar Klinikum Deggendorf werden laut einer Sprecherin ein oder zwei Fälle pro Jahr behandelt. Dabei sei zunächst die medizinische Überwachung und eine angemessene Schmerztherapie wichtig, wie „BR24“ berichtete. Schwere Verläufe seien selten, es könne dabei – wie bei dem kleinen Kind – zu Kreislaufproblemen, Atembeschwerden oder Gerinnungsstörungen kommen.