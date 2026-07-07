„Allen im Gemeindeamt den Schädel einschlagen“

Verbal in die unterste Schublade griff ein Tiroler Landwirt (45), der sich von seiner Gemeinde wegen einer Grundstückswidmung benachteiligt sah. Die gefährlichen Drohungen führten nun zu einem Prozess am Landesgericht.
Im April hängte es den Mann, der sich eigentlich als „friedfertig“ beschrieb, offenbar völlig aus. Er drohte dem Amtsleiter einer Gemeinde im Tiroler Oberland damit, dass er „mit einem Schlägel in das Gemeindeamt kommt und dort alles zusammenschlagen wird“. Er wolle „zuerst den Bürgermeister und dann den Amtsleiter erschlagen“.
Eine Nacht darüber schlafen half nicht
Tags darauf folgte ein zweiter Anruf. Auch da wurde der Mann äußerst ausfällig. Er wolle „allen den Schädel einschlagen – egal, wer sich gerade im Gemeindeamt befindet“, tönte es damals wenig freundlich und durchaus bedrohlich.
Plan für eine Gerätehalle als Hintergrund
Der Hintergrund: Eine Widmungsänderung, damit der Angeklagte eine Gerätehalle bauen kann, bei der sich die Gemeinde allerdings querlegte. „Mir sind alle Sicherungen durchgebrannt“, gab der Mann vor Richter Michael Böhler zu Protokoll. Es tue ihm aber leid und er wisse mittlerweile, „dass man Dinge so nicht regeln kann“. Ähnlich argumentierte zuvor auch der Verteidiger des Mannes: „Er bereut es sehr.“
Die Milderungsgründe überwiegen, ich kann gerade noch eine Diversion gewähren.
Richter Michael Böhler
„Gerade noch“ eine Diversion
Richter Böhler entschied sich schließlich „gerade noch“ für eine Diversion. „Die Milderungsgründe überwiegen“, sagte er und meinte damit etwa die Unbescholtenheit des Mannes sowie sein reumütiges Geständnis. Der Angeklagte muss 900 Euro Geldbuße (Diversion) zahlen. Vorbestraft ist er damit aber nicht.
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