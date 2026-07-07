„Allen im Gemeindeamt den Schädel einschlagen“

Plan für eine Gerätehalle als Hintergrund

Der Hintergrund: Eine Widmungsänderung, damit der Angeklagte eine Gerätehalle bauen kann, bei der sich die Gemeinde allerdings querlegte. „Mir sind alle Sicherungen durchgebrannt“, gab der Mann vor Richter Michael Böhler zu Protokoll. Es tue ihm aber leid und er wisse mittlerweile, „dass man Dinge so nicht regeln kann“. Ähnlich argumentierte zuvor auch der Verteidiger des Mannes: „Er bereut es sehr.“