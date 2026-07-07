DFB lockt Jürgen Klopp mit einem Mega-Gehalt

Die DFB-Spitze rund um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke wird am Donnerstag nach New York reisen, um dort Gespräche mit dem bei der WM als TV-Experte arbeitenden Jürgen Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke zu führen. Auch mit den Red-Bull-Entscheidern um Oliver Mintzlaff muss über eine mögliche Ablöse verhandelt werden. Klopp ist aktuell als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull tätig.