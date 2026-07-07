Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Mehr als Nagelsmann

DFB lockt Jürgen Klopp mit einem Mega-Gehalt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 09:30
Übernimmt Jürgen Klopp die deutsche Nationalmannschaft?
Übernimmt Jürgen Klopp die deutsche Nationalmannschaft?(Bild: AFP/ELSA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wird Jürgen Klopp schon bald als Deutschlands neuer Bundestrainer vorgestellt? Der DFB lockt den 59-jährigen Star-Trainer mit einem Mega-Gehalt in der Höhe von zehn Millionen Euro. Damit würde er deutlich mehr als Julian Nagelsmann kassieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die DFB-Spitze rund um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke wird am Donnerstag nach New York reisen, um dort Gespräche mit dem bei der WM als TV-Experte arbeitenden Jürgen Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke zu führen. Auch mit den Red-Bull-Entscheidern um Oliver Mintzlaff muss über eine mögliche Ablöse verhandelt werden. Klopp ist aktuell als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull tätig.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AP/Frank Franklin II)

Klopp soll bei Red Bull zwischen acht und zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dieses Salär könnte er nun auch als Bundestrainer einkassieren. Es heißt, der DFB lockt ihn mit einem Mega-Gehalt in der Höhe von zehn Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp (rechts) hat eine klare Meinung zur Entscheidung, die Rot-Sperre von Folarin ...
Trump und Infantino
Klopp empört: „Wenn es tatsächlich so war …“
06.07.2026
Nagelsmann-Nachfolge
Klopp will DFB-Teamchef werden: „Ich bin bereit!“
04.07.2026
Bei Red Bull
DFB-Coach? Brisante Klausel um Klopp enthüllt!
02.07.2026

Vorgänger Nagelsmann soll rund sieben Millionen Euro jährlich kassiert haben.

Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Bitteres WM-Aus gegen Nagelsmann
Wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay war Nagelsmann als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Ein Neuanfang muss her. Mit Klopp als Bundestrainer?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Jürgen KloppHans-Joachim WatzkeOliver MintzlaffJulian Nagelsmann
DeutschlandNew York
DFB
Red Bull
Gehalt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
WM-Highlights
4:1 – Belgien rächt sich für Trumps Skandal-Aktion
Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.837 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.140 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.023 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1134 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
804 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
739 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Mehr als Nagelsmann
DFB lockt Jürgen Klopp mit einem Mega-Gehalt
Kreativer Superstar
Musik-Video von 16-jährigem Haaland geht nun viral
Irre Aussagen
Trump: „Wusste nicht, was eine Rote Karte ist!“
„Natürlich kontrovers“
WM-Skandal: Jetzt bricht Balogun sein Schweigen
Wüste Beschimpfungen
Portugal-Fans rechnen mit Ex-Teamchef Martinez ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf