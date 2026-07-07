DFB lockt Jürgen Klopp mit einem Mega-Gehalt

Wird Jürgen Klopp schon bald als Deutschlands neuer Bundestrainer vorgestellt? Der DFB lockt den 59-jährigen Star-Trainer mit einem Mega-Gehalt in der Höhe von zehn Millionen Euro. Damit würde er deutlich mehr als Julian Nagelsmann kassieren.
Die DFB-Spitze rund um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke wird am Donnerstag nach New York reisen, um dort Gespräche mit dem bei der WM als TV-Experte arbeitenden Jürgen Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke zu führen. Auch mit den Red-Bull-Entscheidern um Oliver Mintzlaff muss über eine mögliche Ablöse verhandelt werden. Klopp ist aktuell als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull tätig.
Klopp soll bei Red Bull zwischen acht und zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dieses Salär könnte er nun auch als Bundestrainer einkassieren. Es heißt, der DFB lockt ihn mit einem Mega-Gehalt in der Höhe von zehn Millionen Euro.
Vorgänger Nagelsmann soll rund sieben Millionen Euro jährlich kassiert haben.
Bitteres WM-Aus gegen Nagelsmann
Wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay war Nagelsmann als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Ein Neuanfang muss her. Mit Klopp als Bundestrainer?
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