Bär in Tirol gesichtet: Gemeinde warnt Bevölkerung

In Tirol sorgt eine mögliche Bärensichtung für Aufregung. Das Tier wurde Montagfrüh in der Gemeinde Thiersee (Bezirk Kufstein) von einem Landwirt, der auch eine Jausenstation betreibt, und dessen Schwiegersohn entdeckt. Der Bär soll sich auf einer steilen Hanglage rund 300 bis 350 Meter entfernt aufgehalten haben und sich dabei sogar auf die Hinterbeine gestellt haben.
Die Gemeinde reagierte rasch und veröffentlichte eine Warnung auf der Gemeindehomepage. Die Bevölkerung wird zu erhöhter Vorsicht aufgerufen, insbesondere bei Aufenthalten im Wald. Hunde sollen aus Sicherheitsgründen an der Leine geführt werden, außerdem wird empfohlen, keine Lebensmittelreste oder Abfälle im Freien zurückzulassen.
Keine Risse oder Gefährdung bekannt
Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, auch Nutztiere kamen nicht zu Schaden. „Bis dato ist kein Riss oder eine Gefährdung bekannt“, heißt es seitens der Gemeinde. Der Bezirksjägerverband sowie das Land Tirol wurden verständigt.
Die Jägerschaft versucht derzeit, mögliche Spuren des Tieres zu sichern und dessen Weg nachzuvollziehen. Ob sich der Bär noch im Gebiet aufhält oder bereits weitergezogen ist, bleibt vorerst unklar.
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