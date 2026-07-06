Bär in Tirol gesichtet: Gemeinde warnt Bevölkerung

Die Gemeinde reagierte rasch und veröffentlichte eine Warnung auf der Gemeindehomepage. Die Bevölkerung wird zu erhöhter Vorsicht aufgerufen, insbesondere bei Aufenthalten im Wald. Hunde sollen aus Sicherheitsgründen an der Leine geführt werden, außerdem wird empfohlen, keine Lebensmittelreste oder Abfälle im Freien zurückzulassen.

Keine Risse oder Gefährdung bekannt

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, auch Nutztiere kamen nicht zu Schaden. „Bis dato ist kein Riss oder eine Gefährdung bekannt“, heißt es seitens der Gemeinde. Der Bezirksjägerverband sowie das Land Tirol wurden verständigt.