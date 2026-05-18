Harry & Meghan eiskalt ausgeladen! Yorks dabei!

Große Aufregung im britischen Königshaus! Am 6. Juni läuten die Hochzeitsglocken für Peter Phillips, den Sohn von Prinzessin Anne. Doch während eine Einladung für Prinz Harry und Meghan Markle ausblieb, stehen zwei andere Sorgenkinder der Familie überraschend auf der Gästeliste.
Die britische Königsfamilie steht vor einem logistischen und emotionalen Großereignis. Am Samstag, dem 6. Juni, gibt Peter Phillips (48) der Kinderkrankenschwester Harriet Sperling (45) in der All Saints‘ Church in Kemble (Gloucestershire) das Jawort.
Eine royale Hochzeit, die Familie und Land zusammenschweißen soll – doch im Vorfeld sorgt die Gästeliste für heftige Diskussionen.
Harry und Meghan unerwünscht
Besonders brisant: Während Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle keine Einladung zu der Trauung erhalten haben, dürfen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie anreisen. Das überrascht Beobachter, da die York-Schwestern nach den jüngsten schweren Skandalen um ihre Eltern eigentlich als isoliert galten. Zur Erinnerung: Ihre Mutter, Sarah „Fergie“ Ferguson, ist nach den Enthüllungen rund um die Epstein-Akten regelrecht untergetaucht.
Ihr Vater, Prinz Andrew, wurde wegen schweren Amtsmissbrauchs im Februar sogar kurzzeitig verhaftet. Seither meiden Beatrice und Eugenie das Rampenlicht.
Ihren im Exil lebenden Vater haben die Schwestern seit dessen Verhaftung nicht mehr in Sandringham besucht.
Prinzessin Eugenie ist schwanger
Öffentliche Lebenszeichen der Schwestern gab es zuletzt kaum. Nur eine freudige Nachricht wurde zelebriert: Prinzessin Eugenie meldete sich auf Instagram bei ihren Fans, um eine frohe Botschaft zu verkünden: Sie erwartet ihr drittes Kind. Auch das Königshaus drückte seine Freude darüber aus.
Trotz der Schwangerschaft und des Bruchs mit dem Vater wird sie am 6. Juni an der Seite ihrer Schwester Beatrice Stärke zeigen. Dass Prinz Harry nicht eingeladen wurde, soll daran liegen, dass er den Kontakt zu seinem Cousin Peter seit Jahren abgebrochen hat.
König Charles & Camilla führen die hochkarätige Gästeliste an
Das Event gilt als wichtiger Termin für die Monarchie. Neben dem Königspaar, König Charles III. und Königin Camilla, werden zahlreiche hochrangige Royals in Gloucestershire erwartet.
Fest zugesagt haben bereits Prinzessin Anne, die Mutter des Bräutigams, sowie Mike und Zara Tindall, die Schwester des Bräutigams, gemeinsam mit ihren Kindern. Auch Prinz William und Prinzessin Kate werden mit Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte anwesend sein. Zudem haben Prinz Edward und Herzogin Sophie ihre Teilnahme bestätigt und werden von Lady Louise und James, Earl of Wessex, begleitet.
Es wird außerdem erwartet, dass Savannah und Isla Phillips, die Töchter von Peter Phillips, sowie Georgina, die Tochter von Harriet Sperling, bei der Hochzeit eine besondere Rolle übernehmen werden.
Die Stimmung im Palast ist trotz der Ausladungen und Nebengeräusche voller Vorfreude. Ein Insider verriet: „Die königliche Familie braucht dringend gute Nachrichten. Und nichts schweißt die Familie so sehr zusammen, wie eine große, traditionelle kirchliche Hochzeit.“
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