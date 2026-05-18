Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rassistisches Motiv

Mann (44) trat zehnjährigem Kicker ins Schienbein

Gericht
18.05.2026 15:56
Am Rennbahnweg nahmen die Angriffe ihren Ausgang.
Am Rennbahnweg nahmen die Angriffe ihren Ausgang.(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi Stock Adobe)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Ein Wiener verübte in der Donaustadt drei rassistische Attacken in Folge am helllichten Tag. Auch ein Kind blieb von den Wutausbrüchen des früheren Magistratsbediensteten nicht verschont. Die kuriose Verantwortung: „Ich wollte kurz mitspielen.“

0 Kommentare

Im Prozess trägt er Anzug, berichtet, dass er zuletzt beim Wiener Magistrat als Wahlhelfer gearbeitet hat. Im Kontrast dazu stehen die Videos, die in der Geschworenenverhandlung gezeigt werden. In einem ist der 44-Jährige zu sehen, wie er nach dem ersten seiner drei Angriffe am 31. August 2025 die Stiege bei der U-Bahn-Station Rennbahnweg heruntertorkelt und wüst auf Menschen mit Migrationshintergrund schimpft.

„Ausländers...“, ist da etwa zu hören, ehe er den Arm zum Hitlergruß hebt. „Auch hat er einen Mann, der am Bahnsteig mit seinen Kindern wartete, attackiert“, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.

„Da is ja nix dabei“
Angriff Nummer zwei betraf Kinder, die im Hof Fußball spielten. Einen Zehnjährigen trat der Wiener ins Schienbein, wieder begleitet von rassistischen Sprüchen. „Der Ball ist mir entgegengerollt. Ich hab bissl mitgekickt. Da ist ja nix dabei. Der Tritt muss beim Zweikampf im Spiel passiert sein“, versucht der Angeklagte, die Verletzung des Buben mit einer kuriosen Verantwortung kleinzureden.

Zitat Icon

Ich bin normalerweise ned so a Mensch, i wü a ned so a Mensch sein.

Der Angeklagte im Prozess

Immer wieder sagt der Angeklagte, dem unter anderem nationalsozialistische Wiederbetätigung, Nötigung, gefährliche Drohung und Körperverletzung vorgeworfen wird: „Ich war an dem Tag massiv betrunken.“ – „Also immer, wenn Sie angetrunken sind, sagen Sie ‘Neg..‘?“, fragt die vorsitzende Richterin den Wiener. Der daraufhin beteuert: „Ich bin normalerweise ned so a Mensch, i wü a ned so a Mensch sein.“

Auf Eis der Opfer gespuckt
Dennoch kam es an jenem Tag im August noch zu Angriff Nummer drei. Wo er mit ausländerfeindlichen Parolen und einer zerbrochenen Bierflasche auf vier junge Männer losging – nachdem er ihnen auf deren Eis gespuckt hatte. „Das war unabsichtlich aufgrund meiner feuchten Aussprache. Daraufhin hab ich zwei Schläge bekommen.“

Im Landl muss der Wiener an seinem „reumütigen Geständnis“ noch arbeiten. „Sie können sich an alles gut erinnern. Aber immer, wenn’s ein bissl unangenehm wird, wissen’s nix mehr“, fasst es einer der Richter zusammen. Vertagt, weil ein Zeuge fehlte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
18.05.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
285.252 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
116.060 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
109.955 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1911 mal kommentiert
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
918 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
775 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr Gericht
Rassistisches Motiv
Mann (44) trat zehnjährigem Kicker ins Schienbein
Zwölf Jahre Haft
Schüsse auf Handwerker: „Sollen sich schleichen“
„Wahnsinnsfahrt“
14 Delikte und 2500 Euro Strafen in vier Minuten
Pizzakoch angeklagt
„Familie beschmutzt“: Tochter (15) fast getötet
Machtwort gesprochen
Streit um ewigen Waffenpass bei Salzburger Polizei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf