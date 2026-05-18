Mann (44) trat zehnjährigem Kicker ins Schienbein

Im Prozess trägt er Anzug, berichtet, dass er zuletzt beim Wiener Magistrat als Wahlhelfer gearbeitet hat. Im Kontrast dazu stehen die Videos, die in der Geschworenenverhandlung gezeigt werden. In einem ist der 44-Jährige zu sehen, wie er nach dem ersten seiner drei Angriffe am 31. August 2025 die Stiege bei der U-Bahn-Station Rennbahnweg heruntertorkelt und wüst auf Menschen mit Migrationshintergrund schimpft.