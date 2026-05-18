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Historama Ferlach

Andampfen mit Tram Adele, Draisinen und Kino

Kärnten
18.05.2026 14:01
1888 wurde die „Adele“ für Budapest gebaut – und sie fährt immer noch! Die „Adele“ befährt die ...
1888 wurde die „Adele“ für Budapest gebaut – und sie fährt immer noch! Die „Adele“ befährt die Histotram-Strecke zwischen dem Technikmuseum Historama und dem Bahnhof Ferlach und darüber hinaus die Bahnstrecke Ferlach – Weizelsdorf.(Bild: TECHNIKMUSEUM HISTORAMA)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Das zweitgrößte Technikmuseum Österreichs ist das Historama in Ferlach. Zum Saisonstart vom Samstag, 23. Mai, bis Pfingstmontag stehen schon einige Höhepunkte auf dem Programm.

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Hunderte historische Exponate zu den Themen Straßenbahnfahrzeuge, Pferdefuhrwerke, Boote, Maschinen und mehr sind im Historama in Ferlach zu bestaunen. Mittlerweile stehen 4700 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Museumskino, Bücherflohmarkt und Aktivitäten für Kinder fehlen zu Saisonbeginn natürlich nicht. Und weil die Saisoneröffnung unter dem Motto “Andampfen“ steht, wird am Samstag natürlich der Dampfzug – samt  Kinderprogramm – mit der Dampftramway Adele unterwegs sein. 

Historische Fahrzeuge begeistern im Historama die Besucher.
Historische Fahrzeuge begeistern im Historama die Besucher.(Bild: Historama/Nostalgiebahnen)

Erstmals in der Ausstellung
Ein besonderer Höhepunkt und eine Premiere: Ein Segelflieger vom Hersteller Schleicher, Type K8, Baujahr 1966, der voriges Jahr im November fliegend von Innsbruck nach Ferlach ins Historama kam, ist erstmals zu sehen.

Wo? Wann? Was?

Samstag, 23. Mai, bis Montag, 25. Mai: Saisoneröffnung im Historama in Ferlach, Augengasse 28. Programm im Museum und am Gelände täglich von 11 bis 16 Uhr.

An allen Tagen um 14 Uhr öffentliche Führung (ab sechs Personen).

Bei einer Rätselrallye können Kinder kleine Preise gewinnen.

Die KärntenCard ist für alle Programmpunkte und den Eintritt gültig – mit Ausnahme der Themenfahrt mit der Dampfstraßenbahn Adele am 23. Mai.

Fahrkarten für Adele samt Kinderprogramm unter https://nostalgiebahn.at/dampftramway-kindererlebnis.html

Historische Verkehrsmittel bewegen sich um das Historama auch: Auf der 1,5 Kilometer langen Museumsstraßenbahn zum Bahnhof Ferlach sind historische Triebwagen unterwegs – Abfahrt von der Haltestelle Historama, der Fahrplan ist an der Kassa erhältlich.

Historische Autobusse machen mit den Gästen eine kleine Stadtrundfahrt durch Ferlach – so war das in den 1950er Jahren!  An allen Tagen ist es auch möglich, mit der Feldbahn, einer Schauanlage für die schmalspurige Güterbahn, mitzufahren und den Lokschuppen zu besuchen.

Programmdetails beim Andampfen
Am Samstag beginnt das Programm um 11 Uhr; für 14 Uhr ist eine Führung angesetzt; als Kinderschwerpunkt laufen Kinderfilme. Die Dampftramway Adele fährt – und bietet ein Kindererlebnisprogramm. Ab 11 Uhr ist auch die Feldbahn in Betrieb. Kurzrundfahrten im Oldtimerbus können Besucher von 11 bis 15.30 Uhr genießen. Ein Bücherflohmarkt bietet Spannendes zum Lesen.

Am Sonntag lockt das Programm ebenfalls von 11 bis 16 Uhr Besucher jeden Alters. Öffentliche Führung um 14 Uhr. Kinoschwerpunkt:  britische Eisenbahnfilme. Tramwayfahrten sind von 11 bis 15.30 Uhr geplant. Die Feldbahn fährt von 11 bis 16 Uhr. Bücher wollen entdeckt werden.

Am Montag, 25. Mai, wird die Saisoneröffnung ebenfalls von 11 bis 16 Uhr gefeiert; mit Führung um 14 Uhr, Feldbahnbetrieb (11-16 Uhr), Oldtimerbus-Fahrten (11-16 Uhr), Bücherflohmarkt und Kinoschwerpunkt auf österreichische Eisenbahnfilme. Eine der Besonderheiten am Pfingstmontag: Draisinenfahrten auf der Strecke zum Bahnhof (11 bis 15.30 Uhr) – das ist nicht jeden Tag möglich!

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