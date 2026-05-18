Andampfen mit Tram Adele, Draisinen und Kino

Samstag, 23. Mai, bis Montag, 25. Mai: Saisoneröffnung im Historama in Ferlach, Augengasse 28. Programm im Museum und am Gelände täglich von 11 bis 16 Uhr.

An allen Tagen um 14 Uhr öffentliche Führung (ab sechs Personen).

Bei einer Rätselrallye können Kinder kleine Preise gewinnen.

Die KärntenCard ist für alle Programmpunkte und den Eintritt gültig – mit Ausnahme der Themenfahrt mit der Dampfstraßenbahn Adele am 23. Mai.

Fahrkarten für Adele samt Kinderprogramm unter https://nostalgiebahn.at/dampftramway-kindererlebnis.html