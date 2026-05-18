Leichen der italienischen Taucher gefunden

Konkret handelt es sich dabei um die Leichen einer 51-jährigen Meeresbiologin aus Genua, ihrer 22-jährigen Tochter, einer 31-jährigen Forscherin und einem 31-jährigen Taucher, nach denen mit Nachdruck gesucht worden war. Die Leiche des fünften Mitglieds der Tauchgruppe – des Tauchlehrers – wurde bereits am Freitag geborgen. Die Gruppe wollte unter anderem die Unterwasserhöhlen von Alimathaa erforschen, wo ihnen das Labyrinth aus Korallenhöhlen scheinbar zum Verhängnis und sie offenbar unter Wasser eingeschlossen wurden.