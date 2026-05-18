Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale Rebellion

König Charles bringt die verbotenen Zwerge zurück

Royals
18.05.2026 15:58
Queen‑Gitarrist Brian May (rechts) und Baroness Floella Benjamin (links) präsentieren sich mit ...
Queen‑Gitarrist Brian May (rechts) und Baroness Floella Benjamin (links) präsentieren sich mit Gartenzwergen im King’s Foundation Curious Garden auf der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London. Die Schau findet vom 19. bis 23. Mai 2026 statt.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

König Charles III. hat das legendäre Gartenzwerg-Verbot der Royal Horticultural Society gekippt. Bei der berühmten Chelsea Flower Show dürfen 2026 erstmals wieder offiziell Gartenzwerge zwischen den preisgekrönten Blumenbeeten stehen – und das erst zum zweiten Mal in der 113-jährigen Geschichte der Veranstaltung.

0 Kommentare

Der royale Sinneswandel kommt nicht von ungefähr: Charles gilt seit Jahren als Fan der verspielten Gartenfiguren und soll sich persönlich dafür eingesetzt haben, das jahrzehntelange Verbot aufzuheben. Damit bekommt die traditionsreiche Blumenschau einen unerwartet humorvollen Anstrich – sehr zur Freude von Fans, Besuchern und wohl auch der britischen Gartenkultur.

Prominente und Royals wie Lady Amelia Windsor durften bereits einen Tag vor der Eröffnung einen Blick auf die diesjährigen Gärten werfen und nach „Gnomes“, wie Gartenzwege auf Englisch heißen, Ausschau halten. 

Lady Amelia Windsor
Lady Amelia Windsor(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Ein Garten mit Oldtimer wird vorbereitet.
Ein Garten mit Oldtimer wird vorbereitet.(Bild: AP/James Manning)
Fotos inmitten von blühenden Rosenbüschen müssen einfach sein.
Fotos inmitten von blühenden Rosenbüschen müssen einfach sein.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Rockiger „Billy Bad-Axe“ 
Zur Feier des Zwergen-Comebacks wurden zahlreiche prominente Persönlichkeiten eingeladen, individuelle Kunst-Zwerge zu entwerfen. Entstanden ist eine schrille und kreative Kollektion handbemalter Unikate.

Rocklegende Brian May präsentierte beispielsweise seinen rockigen Gartenzwerg „Billy Bad-Axe“ – inklusive Miniatur-Gitarre. Auch TV-Ikone Mary Berry, Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett und Schauspielerin Joanna Lumley gestalteten ihre ganz persönlichen Figuren.

Rocklegende Brian May präsentierte beispielsweise seinen rockigen Gartenzwerg „Billy Bad-Axe“
Rocklegende Brian May präsentierte beispielsweise seinen rockigen Gartenzwerg „Billy Bad-Axe“(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Alan Titchmarsh und Frances Tophill posieren mit Gartenzwergen im King’s Foundation Curious ...
Alan Titchmarsh und Frances Tophill posieren mit Gartenzwergen im King’s Foundation Curious Garden auf der RHS Chelsea Flower Show in London. Die traditionsreiche Gartenschau zieht jährlich internationale Aufmerksamkeit auf sich.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Zusätzlich beteiligten sich Gartenexperte Alan Titchmarsh sowie Comedian Tom Allen mit auffällig designten Zwergen an der Aktion.

Die Rückkehr der Gartenzwerge zeigt, wie sehr sich selbst traditionsreiche Veranstaltungen modernisieren können. Was früher als kitschig galt, wird nun zum charmanten Symbol für Kreativität, Humor und britischen Stilbruch.

Lesen Sie auch:
Die britischen Royals vereint: In der hinteren Reihe stehen Prinz Richard, Herzog von ...
Historisches Porträt
King Charles zeigt die wahren „Working Royals“
22.04.2026
Mit Lieblingsblumen
Chelsea Flower Show ehrt Queen mit Blumen-Porträt
27.04.2022

Mit königlicher Unterstützung, prominenten Künstlern und einer ordentlichen Portion pinker Farbe dürfte die Chelsea Flower Show 2026 schon jetzt zu den ungewöhnlichsten Ausgaben ihrer Geschichte zählen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
18.05.2026 15:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
285.252 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
116.060 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
109.955 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1911 mal kommentiert
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
918 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
775 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr Royals
Royale Hochzeit
Harry & Meghan eiskalt ausgeladen! Yorks dabei!
Royale Rebellion
König Charles bringt die verbotenen Zwerge zurück
Tödliche Likes
Meghan eröffnet Mahnmal für Social‑Media‑Tote
Winkt gut gelaunt
Mette-Marit zeigt sich erneut mit Sauerstoffgerät
Wie König Harald
Prinzessin Astrid (94) bekommt Herzschrittmacher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf