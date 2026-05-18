König Charles bringt die verbotenen Zwerge zurück

Der royale Sinneswandel kommt nicht von ungefähr: Charles gilt seit Jahren als Fan der verspielten Gartenfiguren und soll sich persönlich dafür eingesetzt haben, das jahrzehntelange Verbot aufzuheben. Damit bekommt die traditionsreiche Blumenschau einen unerwartet humorvollen Anstrich – sehr zur Freude von Fans, Besuchern und wohl auch der britischen Gartenkultur.