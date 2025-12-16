Vorteilswelt
Leicht alkoholisiert

Auto an Mühlviertler Bahnübergang von Zug erfasst

Oberösterreich
16.12.2025 07:34
Der Lenker hatte Glück, denn er kam mit leichten Verletzungen davon.
Der Lenker hatte Glück, denn er kam mit leichten Verletzungen davon.

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können! Ein schwerer Verkehrsunfall ging am Montagabend glimpflich aus, als ein leicht alkoholisierter Lenker an einem Bahnübergang einen heranfahrenden Zug übersehen haben dürfte. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

0 Kommentare

In der Gemeinde Niederwaldkirchen ereignete sich am Montag gegen 21:15 Uhr auf einem Bahnübergang ein Verkehrsunfall, als ein Autofahrer mit seinem PKW von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Der 67-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach näherte sich zuvor einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung. Er dürfte an der Haltelinie kurz abgebremst haben und auf den Kreuzungsbereich zugefahren sein.

Zu spät bemerkt
Im letzten Moment bemerkte der Lenker noch ein Hupen des 42-jährigen Lokführers und erkannte, dass sich von links ein Zug näherte. Aber zu spät: Trotz einer Bremsung wurde der Pkw von dem einfahrenden Zug im Bereich der A-Säule erfasst. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 42-jährige Lokführer aus Linz, sowie die drei Fahrgäste im Zug, blieben unverletzt. Ein Alkotest ergab beim 67-jährigen Autofahrer einen Wert von 0,58 Promille. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer von ca. einer Stunde gesperrt – eine örtliche Umleitung wurde durch die FF Niederwaldkirchen eingerichtet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

