Auto an Mühlviertler Bahnübergang von Zug erfasst

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können! Ein schwerer Verkehrsunfall ging am Montagabend glimpflich aus, als ein leicht alkoholisierter Lenker an einem Bahnübergang einen heranfahrenden Zug übersehen haben dürfte. Er kam mit leichten Verletzungen davon.
In der Gemeinde Niederwaldkirchen ereignete sich am Montag gegen 21:15 Uhr auf einem Bahnübergang ein Verkehrsunfall, als ein Autofahrer mit seinem PKW von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Der 67-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach näherte sich zuvor einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung. Er dürfte an der Haltelinie kurz abgebremst haben und auf den Kreuzungsbereich zugefahren sein.
Zu spät bemerkt
Im letzten Moment bemerkte der Lenker noch ein Hupen des 42-jährigen Lokführers und erkannte, dass sich von links ein Zug näherte. Aber zu spät: Trotz einer Bremsung wurde der Pkw von dem einfahrenden Zug im Bereich der A-Säule erfasst. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Der 42-jährige Lokführer aus Linz, sowie die drei Fahrgäste im Zug, blieben unverletzt. Ein Alkotest ergab beim 67-jährigen Autofahrer einen Wert von 0,58 Promille. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer von ca. einer Stunde gesperrt – eine örtliche Umleitung wurde durch die FF Niederwaldkirchen eingerichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.