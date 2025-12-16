Auto an Mühlviertler Bahnübergang von Zug erfasst

In der Gemeinde Niederwaldkirchen ereignete sich am Montag gegen 21:15 Uhr auf einem Bahnübergang ein Verkehrsunfall, als ein Autofahrer mit seinem PKW von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Der 67-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach näherte sich zuvor einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung. Er dürfte an der Haltelinie kurz abgebremst haben und auf den Kreuzungsbereich zugefahren sein.