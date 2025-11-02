Vorteilswelt
Geschlossene Schranken

Mann stolperte auf Bahnübergang: Von Zug erfasst

Oberösterreich
02.11.2025 16:01
Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen (Archivbild).
Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen (Archivbild).(Bild: P. Huber)

Trotz geschlossener Schranken und Rotlicht wollte ein 60-Jähriger in seiner Heimatgemeinde Ebensee in OÖ zu Fuß einen Bahnübergang queren. Dabei stolperte er und bliebt auf den Schienen liegen. Der Lokführer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Mann.

Ein 60-Jähriger aus Ebensee überquerte am Sonntag gegen 11.15 Uhr trotz geschlossener Schrankenanlage und eingeschaltetem Rotlicht einen Eisenbahnübergang ortsauswärts in Richtung Rindbach. Mitten am Bahnübergang stolperte der Fußgänger und fiel hin. Der 54-jährige Lokführer bemerkte dies und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.

Ins Spital geflogen
Er konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 60-Jährige im Bereich des rechten Fußes vom Schienenfahrzeug erfasst und einige Meter mitgeschleift wurde. Es wurde ihm dabei der rechte Fuß gebrochen und er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen. Der Lokführer und sämtliche Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

