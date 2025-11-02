Mann stolperte auf Bahnübergang: Von Zug erfasst

Ins Spital geflogen

Er konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 60-Jährige im Bereich des rechten Fußes vom Schienenfahrzeug erfasst und einige Meter mitgeschleift wurde. Es wurde ihm dabei der rechte Fuß gebrochen und er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen. Der Lokführer und sämtliche Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.