Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen

Für den Kurz-Vertrauten Benko sollte sich der Ausflug mit der hochrangigen Delegation lohnen: Mehrere Mubadala-Gesellschaften investierten in weiterer Folge mehr als 700 Millionen Euro in die Signa-Gruppe und sicherten sich nicht nur saftige Zinszahlungen, sondern auch umfangreiche Sicherheiten. Doch Ende 2023 krachte das Kartenhaus namens Signa-Gruppe in sich zusammen. Die maßgeblichen Signa-Unternehmen mussten Insolvenz anmelden. Und der Staatsfonds Mubadala wollte sein Geld zurück. Immerhin hatten auch René Benko persönlich sowie die Laura Stiftung der Benkos umfangreiche Garantien abgegeben.