Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laura Stiftung

Vermögensbunker der Benkos schlittert in Pleite

Gericht
11.03.2026 10:04
Benkos Protzvilla gehört der Laura Stiftungsgruppe.
Benkos Protzvilla gehört der Laura Stiftungsgruppe.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Mit der Laura Privatstiftung ist der wichtigste österreichische Stiftungsbunker der Familie Benko zahlungsunfähig. Der Vorstand stellte in Innsbruck einen Antrag auf Insolvenzeröffnung. Hintergrund sind verlorene Schiedsgerichtsverfahren.

0 Kommentare

Der Schritt kam für Beobachter nicht unerwartet: Mittwoch, 11. März, rund fünf Wochen nach zwei folgenschweren Urteilen des Internationalen Schiedsgerichtes (ICC) in der Schweiz, stellte die Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck einen Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung. Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus den Schiedsurteilen in Höhe von rund einer Milliarde Euro, denen die Stiftung nicht mehr nachkommen kann.

„Die vom Stiftungsvorstand veranlassten Prüfungen haben ergeben, dass gegen diese Schiedssprüche keine ausreichenden Erfolgschancen eines Rechtsmittels bestehen“, erklärt nun der Stiftungsvorstand, der darauf hinweist, dass die ehemaligen Stiftungsvorstände diese „Verpflichtungen“ gegenüber dem Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi eingegangen waren.

Lesen Sie auch:
René Benko lud 2017 in die Villa Ansaldi. 
Party mit Kurz und Co.
Benkos Sommerfest im Visier der Finanzermittler
28.02.2026
Krone Plus Logo
1 Milliarde versenkt
Benkos Topinvestor fühlt sich „natürlich betrogen“
05.03.2026

Die Laura Privatstiftung galt in den letzten Jahren als wesentlicher österreichischer Stiftungsbunker der Benkos. Darin waren zuletzt Vermögenswerte von rund 300 Millionen Euro gebündelt, darunter Zinshäuser in Ostdeutschland, aber auch zahlreiche Liegenschaften rund um Innsbruck. Auch die auf bis zu 80 Millionen Euro bewertete Protzvilla in Innsbruck Igls, die Milliardenpleitier René Benko bis zu seiner Inhaftierung Ende Jänner 2024 bewohnte, gehört über Tochtergesellschaften zur Laura Stiftungsgruppe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
11.03.2026 10:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Gericht
72-Jährige erschlagen
Angeklagter: „Sie hätte Respekt zeigen sollen“
Laura Stiftung
Vermögensbunker der Benkos schlittert in Pleite
R. Schimanek angeklagt
Wiederbetätigung durch Ex-Rosenkranz-Büroleiter?
Üble Nachrede
Wut im Netz brachte Ex-Politiker vor Gericht
Nach Schlägen
Opfer im Zeugenstand: „Es war meine Schuld!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine