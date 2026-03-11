Vermögensbunker der Benkos schlittert in Pleite

Mit der Laura Privatstiftung ist der wichtigste österreichische Stiftungsbunker der Familie Benko zahlungsunfähig. Der Vorstand stellte in Innsbruck einen Antrag auf Insolvenzeröffnung. Hintergrund sind verlorene Schiedsgerichtsverfahren.
Der Schritt kam für Beobachter nicht unerwartet: Mittwoch, 11. März, rund fünf Wochen nach zwei folgenschweren Urteilen des Internationalen Schiedsgerichtes (ICC) in der Schweiz, stellte die Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck einen Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung. Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus den Schiedsurteilen in Höhe von rund einer Milliarde Euro, denen die Stiftung nicht mehr nachkommen kann.
„Die vom Stiftungsvorstand veranlassten Prüfungen haben ergeben, dass gegen diese Schiedssprüche keine ausreichenden Erfolgschancen eines Rechtsmittels bestehen“, erklärt nun der Stiftungsvorstand, der darauf hinweist, dass die ehemaligen Stiftungsvorstände diese „Verpflichtungen“ gegenüber dem Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi eingegangen waren.
Die Laura Privatstiftung galt in den letzten Jahren als wesentlicher österreichischer Stiftungsbunker der Benkos. Darin waren zuletzt Vermögenswerte von rund 300 Millionen Euro gebündelt, darunter Zinshäuser in Ostdeutschland, aber auch zahlreiche Liegenschaften rund um Innsbruck. Auch die auf bis zu 80 Millionen Euro bewertete Protzvilla in Innsbruck Igls, die Milliardenpleitier René Benko bis zu seiner Inhaftierung Ende Jänner 2024 bewohnte, gehört über Tochtergesellschaften zur Laura Stiftungsgruppe.
