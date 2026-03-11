Vermögensbunker der Benkos schlittert in Pleite

Die Laura Privatstiftung galt in den letzten Jahren als wesentlicher österreichischer Stiftungsbunker der Benkos. Darin waren zuletzt Vermögenswerte von rund 300 Millionen Euro gebündelt, darunter Zinshäuser in Ostdeutschland, aber auch zahlreiche Liegenschaften rund um Innsbruck. Auch die auf bis zu 80 Millionen Euro bewertete Protzvilla in Innsbruck Igls, die Milliardenpleitier René Benko bis zu seiner Inhaftierung Ende Jänner 2024 bewohnte, gehört über Tochtergesellschaften zur Laura Stiftungsgruppe.