Spritlieferant bemerkte Müllcontainerbrand

Unsanft wurden die Mitglieder der Feuerwehr St.Veit an der Glan in der Nacht auf Montag aus dem Schlaf gerissen. Um 3.29 Uhr wurden sie alarmiert. Denn während ein Treibstofflieferant an einer Tankstelle mit der Betankung beschäftigt war, bemerkte er einen Feuerschein bei einem benachbarten Mehrparteienhaus und verständigte die Feuerwehr.