Spritlieferant bemerkte Müllcontainerbrand

3.29 Uhr: Alarm – ins Rüsthaus und ab zum Einsatz! Die Kärntner „Fire Veiter“ wurden in der Nacht auf Montag zu einem Müllcontainerbrand alarmiert. Ein Lieferant an einer Tankstelle hatte das Feuer bei einem Nachbarhaus bemerkt.
Unsanft wurden die Mitglieder der Feuerwehr St.Veit an der Glan in der Nacht auf Montag aus dem Schlaf gerissen. Um 3.29 Uhr wurden sie alarmiert. Denn während ein Treibstofflieferant an einer Tankstelle mit der Betankung beschäftigt war, bemerkte er einen Feuerschein bei einem benachbarten Mehrparteienhaus und verständigte die Feuerwehr.
Ein 1100 Liter fassender Plastikmüllbehälter stand in Brand. Mit schwerem Atemschutz begannen die zwölf angerückten „Fire Veiter“, wie sich die FF St. Veit auch nennt, den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Müllbehälter und die Fassade des Wohngebäudes verhindern und um 4.15 Uhr den Einsatz beenden.
Die Brandursache ist noch unbekannt.
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