Auto über Leitschiene in die Luft katapultiert

Nachdem der Wagen eines 41-Jährigen in Weißenstein eine Leitschiene touchiert hatte, wurde er in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrmals. Der Lenker musste ins Spital geflogen werden.
Warum der Autolenker am Sonntagabend auf der Ferndorfer Landesstraße von Weißenstein Richtung Puch von der Fahrbahn abkam, ist nicht klar. Der Wagen des 41-Jährigen aus dem Bezirk Villach touchierte eine Leitschiene und wurde in die Luft katapultiert. Nach mehrmaligem Überschlag kam das Auto im angrenzenden Feld zum Stehen.
Der Lenker konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Verletzte wurde vom Team des Rettungshubschraubers ins LKH Villach geflogen. Am Wagen entstand Totalschaden. Im Einsatz stand auch die FF Puch mit 15 Personen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.