Auto über Leitschiene in die Luft katapultiert

Warum der Autolenker am Sonntagabend auf der Ferndorfer Landesstraße von Weißenstein Richtung Puch von der Fahrbahn abkam, ist nicht klar. Der Wagen des 41-Jährigen aus dem Bezirk Villach touchierte eine Leitschiene und wurde in die Luft katapultiert. Nach mehrmaligem Überschlag kam das Auto im angrenzenden Feld zum Stehen.