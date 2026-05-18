Auto gegen Tunnelportal: Lenker kroch durch Wrack

Horror-Unfall am Sonntagabend im Tiroler Ötztal: Ein 27-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses frontal gegen ein Tunnelportal krachte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb am Dach liegen. Der verletzte Lenker kroch durch das Wrack und konnte sich durch ein Hinterfenster befreien.
Der schreckliche Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.15 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld. Der 27-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der B186 Ötztal Straße taleinwärts unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen das Portal eines Tunnels krachte.
Der Mann konnte sich durch das hintere Fenster auf der Fahrerseite aus dem komplett demolierten Unfallwrack eigenständig befreien.
Ermittler von der Polizei
Am Dach liegend zum Stillstand
Durch die enorme Wucht des Aufpralls sei der Pkw auf die andere Straßenseite geschleudert worden, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. „Der Mann konnte sich durch das hintere Fenster auf der Fahrerseite aus dem komplett demolierten Unfallwrack eigenständig befreien“, schildern die Ermittler von der Polizei.
Verletzter in Klinik eingeliefert
Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der verletzte Lenker mit der Rettung samt notärztlicher Begleitung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund des Einsatzes war die B186 im Bereich der Unfallstelle circa eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.
Neben Rettung, Notarzt und Polizei standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Längenfeld und Huben im Einsatz.
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