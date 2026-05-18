Auto gegen Tunnelportal: Lenker kroch durch Wrack

Am Dach liegend zum Stillstand

Durch die enorme Wucht des Aufpralls sei der Pkw auf die andere Straßenseite geschleudert worden, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. „Der Mann konnte sich durch das hintere Fenster auf der Fahrerseite aus dem komplett demolierten Unfallwrack eigenständig befreien“, schildern die Ermittler von der Polizei.