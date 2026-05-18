Diebesgut über Zaun geworfen – und liegen gelassen

Die Polizei Faak am See ermittelt nach einem nächtlichen Einbruch auf einem Firmengelände in Fürnitz. Die Beute wurde nicht mitgenommen... Die zunächst gestohlenen Pakete lagen in der Früh noch am Gelände.
Aus einem auf einem Firmengelände in Fürnitz stehenden Container stahlen Einbrecher Sonntag um 21 Uhr Pakete, die sie über den Zaub warfen - vermutlich, um das Diebesgut von dort abtransportieren zu können.
Der Schichtleiter der Firma bemerkte Montag um 4.30 Uhr den Einbruch und erstattete Anzeige. Die Pakete konnten sichergestellt werden; sie waren noch nicht abgeholt worden.
Eine Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Weitere Ermittlungen werden geführt.
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