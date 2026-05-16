Janet Jackson: „Ruhm ist Ergebnis harter Arbeit“

Janet Jackson ist das jüngste der zehn Geschwister und nach dem Tod von Michael Jackson (2009) das erfolgreichste des Clans. Sie hat bereits fünf Grammys in ihrer Tasche und mehr als 180 Millionen Tonträger verkauft. Sie geht regelmäßig auf Tour, im Juni wird eine Konzertreihe in Japan anstehen. 2019 wurde Jackson in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, bei der Vergabe der American Music Awards erhielt die Sängerin im vorigen Jahr den Icon Award.