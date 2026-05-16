Janet Jackson: „Ruhm ist Ergebnis harter Arbeit“

Michael Jacksons jüngere Schwester Janet Jackson feiert am heutigen Samstag ihren 60. Geburtstag. „Ohne respektlos sein zu wollen, aber ich betrachte mich nicht als Ikone. Unser Ruhm stellte sich als Ergebnis harter Arbeit und Hingabe ein“, sagte Jackson in Bezug auf sich und ihre Geschwister.
Janet Jackson ist das jüngste der zehn Geschwister und nach dem Tod von Michael Jackson (2009) das erfolgreichste des Clans. Sie hat bereits fünf Grammys in ihrer Tasche und mehr als 180 Millionen Tonträger verkauft. Sie geht regelmäßig auf Tour, im Juni wird eine Konzertreihe in Japan anstehen. 2019 wurde Jackson in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, bei der Vergabe der American Music Awards erhielt die Sängerin im vorigen Jahr den Icon Award.
Im April feierte ein neuer Film über ihren verstorbenen Bruder Michael in Berlin seine internationale Premiere. Janet kommt darin auf eigenen Wunsch nicht vor, mehrere andere Geschwister werden von Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt. Janet sei gefragt worden, aber „sie hat dankend abgelehnt, also muss man ihre Wünsche akzeptieren“, sagte ihre Schwester La Toya Jackson.
Privatleben hält Diva unter Verschluss
Ihr Privatleben hält die Popdiva unter Verschluss. 2017 brachte Janet Jackson ihr erstes Kind zur Welt, den Sohn Eissa Al Mana. Vater des Kindes ist ein Unternehmer aus Katar, den Jackson 2012 geheiratet hatte. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes kündigte das Paar allerdings an, sich scheiden zu lassen.
Unfreiwillig war sie 2004 durch „Nipplegate“ in die Schlagzeilen geraten: Sänger Justin Timberlake riss ihr damals beim Super Bowl vor Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern versehentlich das Leder-Bustier vom Körper und entblößte damit ihre Brustwarzen. Wochenlang war dies in Talkshows und Klatschblättern Thema. Janet Jackson ist unter anderem für Songs wie „All For You“, „Together Again“ und „That‘s the Way Love Goes“ bekannt.
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