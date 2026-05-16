ESC geht ins Finale: Ganz Wien im Ausnahmezustand

Das Wetter spielt auch diesmal nicht mit

Eine kleine Wettervorschau: Auch heute ist es nicht besonders freundlich. Der Himmel ist mit dichten Wolken überzogen, und es soll bis Mittag häufig regnen. Aber: Am Nachmittag soll der Regen dann seltener werden. Tageshöchsttemperaturen nur um die 14 Grad, daher sind jetzt vor allem Plätze für Public Viewings im Innenbereich sehr gefragt. Diese sind aber zum Teil schon ausgebucht.