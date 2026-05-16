ESC geht ins Finale: Ganz Wien im Ausnahmezustand

Die Song-Contest-Woche neigt sich ihrem Ende zu – aber für einen Abend ist die ganze Stadt noch einmal ganz auf Eurovisions-Kurs. Wo gibt es noch Plätze bei den Public Viewings? Mit welchen Einschränkungen muss wegen der Demo gerechnet werden? Und wie wird das Wetter beim großen Finale? Wir haben die Antworten.
Mit dem großen Finale erreicht die 70. Ausgabe des Song Contests heute Abend ihren Höhepunkt. Unter dem Motto „United by Music“ kamen in den vergangenen Tagen Zigtausende Besucher aus ganz Europa zusammen, um gemeinsam zu feiern, unvergessliche Momente zu erleben und zu zeigen, dass Musik Menschen über Grenzen und Unterschiede hinweg verbindet.
Zum Abschluss wird von der Gastgeberstadt daher noch einmal alles aufgeboten. Im Eurovision Village etwa startet das Programm bereits um 14 Uhr. Dort wird es etwa ein KI-Karaoke geben, bei dem der Gesang und die Köpfe der teilnehmenden Fans in die jeweiligen ESC-Originalauftritte eingebaut werden.
Nach dem Live-Auftritt von Zoë, Österreichs Teilnehmerin beim ESC 2016, und der Einstimmung auf das Finale wird live in die Stadthalle geschaltet, um die größte Unterhaltungsshow der Welt direkt in die City zu bringen.
30.000 Fans am Rathausplatz erwartet
Für den Finaltag gilt wieder eine strikte „No-Bag-Policy“. Erlaubt ist nur, was in den Hosentaschen Platz findet. Für die Finalshow wird auch wieder der Ring teilweise gesperrt, um Platz für bis zu 30.000 Fans zu schaffen. Seit der Öffnung am vergangenen Sonntag wurden im Eurovision Village trotz des schlechten Wetters 70.000 Fans gezählt.
Pro-Palästina-Demo am Nachmittag
Wegen der Sperre und einer großen Pro-Palästina-Demo am Samstagnachmittag im 15. und 16. Bezirk wird es auch wieder zu teils längeren Verkehrsverzögerungen und Staus kommen – unter anderem auf der Felberstraße, der Märzstraße und der Koppstraße. Ab 14 Uhr zieht eine für 3000 Personen angemeldete Demonstration vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Äußere Mariahilfer Straße und Schmelzbrücke in einen Bereich hinter der Stadthalle.
Wenn möglich, Öffis – vor allem U-Bahnen – nutzen. Die Linien U2 und U6 fahren im Fünf-Minuten-Intervall bis rund 2 Uhr. Die U1, U3 und U4 sind bis etwa 2.30 Uhr im 7,5-Minuten-Takt unterwegs.
Das Wetter spielt auch diesmal nicht mit
Eine kleine Wettervorschau: Auch heute ist es nicht besonders freundlich. Der Himmel ist mit dichten Wolken überzogen, und es soll bis Mittag häufig regnen. Aber: Am Nachmittag soll der Regen dann seltener werden. Tageshöchsttemperaturen nur um die 14 Grad, daher sind jetzt vor allem Plätze für Public Viewings im Innenbereich sehr gefragt. Diese sind aber zum Teil schon ausgebucht.
Public Viewing im Warmen
Ein paar Möglichkeiten gibt es noch. Etwa im Gugg (4., Heumühlgasse 14/1) oder im Volksgarten Pavillon in der Innenstadt. Um einen Platz zu bekommen, muss man unbedingt rechtzeitig kommen. Das Vindobona startet wegen des Ansturms nun eine zweite Übertragung in der Lounge. Der Eintritt ist, wie gehabt, kostenlos.
So viel steht bereits jetzt fest: Mit voraussichtlich 166 Millionen TV-Zuschauern, 1,8 Milliarden Social-Media-Aufrufen und insgesamt rund 500.000 Besuchern bei allen Veranstaltungen des ESC in Wien zählt die weltweit reichweitenstärkste Musikveranstaltung bereits jetzt zu den Highlights des Jahres 2026.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.