WM-Aufgebot: Vier Tickets am Tag der Wahrheit!

Den Großkader (35 bis 55 Spieler) wollte der ÖFB letzte Woche nicht verraten, Montag ist der Tag der Wahrheit, gibt Ralf Rangnick seinen Kader für die WM bekannt. „Es wird kein Casting geben“, hatte Österreichs Teamchef angekündigt. Hiobsbotschaften, sprich Verletztenmeldungen, blieben zum Glück – anders als bei der EURO 2024 mit mit Alex und Xaver Schlager – aus.