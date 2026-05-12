Tief „Doreen“ brachte Winter zurück auf die Pack

Nicht nur der Regen macht sich aktuell in der Steiermark breit. In höheren Regionen herrscht am Dienstag wieder der Winter. Die Schneefallgrenze liegt derzeit auf nur 1000 Metern.
Bereits am Montagnachmittag kam es in der Steiermark zu einem merklichen Wetterumschwung: Kräftige Schauer und lokale Gewitter brachten nach wochenlanger Dürre endlich wieder Niederschlag. „Am Dienstagvormittag zieht ein Regengebiet durch das ganze Land – Richtung Slowenien erwartet uns kräftiger Regen“, prognostizierte Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz am Montag – diese Vorhersage ist auch so eingetroffen.
Mit den niedrigen Temperaturen sank auch die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Am Packsattel an der steirisch-kärntnerischen Grenze liegt dadurch aktuell wieder Schnee. In der Nacht auf Mittwoch erwartet uns dann auch leichter Frost mit Minima von minus 2 Grad im Murtal und plus 1 Grad in der Südsteiermark. Die Eisheiligen machen ihrem Namen heuer also wieder alle Ehre.
Die Rückkehr des Frühlings soll noch bis Anfang nächster Woche auf sich warten lassen. Durch die nächsten Tage begleiten uns Regen und Kälte.
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