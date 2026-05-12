Tief „Doreen“ brachte Winter zurück auf die Pack

Mit den niedrigen Temperaturen sank auch die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Am Packsattel an der steirisch-kärntnerischen Grenze liegt dadurch aktuell wieder Schnee. In der Nacht auf Mittwoch erwartet uns dann auch leichter Frost mit Minima von minus 2 Grad im Murtal und plus 1 Grad in der Südsteiermark. Die Eisheiligen machen ihrem Namen heuer also wieder alle Ehre.