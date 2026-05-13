Masseverwalter weg, Karajica hat wieder das Sagen

Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica hat ab Donnerstag wieder das Ruder des finanzmaroden Zweitliga-Fixabsteigers in der Hand – denn Masseverwalter Michael Pontasch zieht sich zurück. Im Nachwuchs gibt es einen Rücktritt, ist ein Coach bitterböse: „Schlimmer geht‘s immer!“