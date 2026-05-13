WM-Überraschung beim DFB? Anzeichen „mehren sich“

Kommt es doch noch zum spektakulären DFB-Comeback von Torhüter Manuel Neuer? In Deutschland wird darüber schon länger spekuliert und ein neuer Bericht weist nun darauf hin, dass die Planspiele der Deutschen diesbezüglich konkreter sind, als bisher kommuniziert worden ist ...
Die Anzeichen auf eine Rückkehr von Neuer „mehren sich“ laut einem Bericht der „kicker“. Das Thema wurde und werde weiterhin „intern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es der Bundestrainer nach außen hin darstellen mag“, heißt es dort.
Auch die Bayern seien sich der Diskussionen und der bestehenden Möglichkeit eines WM-Comebacks ihres Schlussmannes demnach bewusst. Aktuell gilt Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann als Nummer eins für die WM. Die vorläufige 55-Mann-Liste für die WM, die Nagelsmann der FIFA melden musste, sorgte aber wieder für Diskussionen.
In Kürze herrscht Klarheit
Auch wenn einzelne Namen nicht genannt wurden, fanden sich darunter fünf Torhüter. Neben Baumann wurden noch Alexander Nübel, Finn Dahmen und Jonas Urbig erwartet– der fünfte Name allerdings lässt Raum für Spekulationen offen. Laut „kicker“ soll es sich dabei eben um Neuer handeln.
Zuletzt wurden Gerüchte um eine Neuer-Rückkehr immer wieder dementiert, dennoch halten sie sich weiter hartnäckig. Spätestens wenn Nagelsmann am 21. Mai seinen WM-Kader bekanntgibt, wird endlich Klarheit herrschen.
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