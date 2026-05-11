Oper Graz: „Regie-Kaliber“ und mehr Koproduktionen

„Es wäre fahrlässig, einfach so weiterzumachen“

„Die Kunst, die uns antreibt und Stütze ist, muss auch mal unbequem und sperrig sein“, sagt Lenz. „Der Wert lässt sich nicht mit Zahlen greifen.“ Dennoch spielen die Zahlen natürlich mehr denn je eine Rolle. Die Oper muss fünf Millionen Euro in zwei Jahren sparen, wurde bereits im Februar angekündigt. „Wie hoch die Summe nun genau ist, wissen wir noch nicht. Aber wir müssen natürlich vorbereitet sein. Es wäre fahrlässig, einfach so weiterzumachen wie bisher“, sagt Lenz.