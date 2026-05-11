Eine Marschallin mit berückendem Silbertimbre

Die Wiener Staatsoper hat eine neue „Rosenkavalier“-Spielserie angesetzt. Der Auftakt unter dem Dirigat von Alexander Soddy erwies sich als Aufführung in eindrucksvoller Balance der Stimmen.
Temperament, Brillanz und schöne Stimmen bestimmten den mit Jubel und Bravogeschrei gefeierten ersten „Rosenkavalier“ der neuen Serie. Von Alexander Soddy am Pult weiß man seit seinem „Elektra“-Debüt 2020, mit wie viel Kraft und Energie er bei Richard Strauss aufs Tempo drückt und welch eindrucksvollen Farben- und Stimmungszauber er beschwört.
Eine Aufführung in eindrucksvoller Balance der Stimmen, angeführt von der wunderbaren Camilla Nylund, die als Marschallin bereits 2009 in Wien debütierte. Längst ist sie auch Brünnhilde, hat aber ihren geschmeidigen, silbrigen lyrischen Sopran wie ihre fein differenzierte, noble Phrasierung bewahrt. Berührend ihr melancholischer Monolog „Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“ und besonders das Terzett mit „Octavian“ Samantha Hankey, einem kraftvoll leuchtenden US-Mezzo, und der bezaubernden Sophie von Nikola Hillebrand.
Günther Groissböck, stimmlich etwas verhalten, setzt als Baron Ochs auf mehr rüpelhafte Komödiantik. Souverän: Adrian Eröds Faninal. Michael Spyres begeistert als brillanter Sänger.
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