Eine Marschallin mit berückendem Silbertimbre

Eine Aufführung in eindrucksvoller Balance der Stimmen, angeführt von der wunderbaren Camilla Nylund, die als Marschallin bereits 2009 in Wien debütierte. Längst ist sie auch Brünnhilde, hat aber ihren geschmeidigen, silbrigen lyrischen Sopran wie ihre fein differenzierte, noble Phrasierung bewahrt. Berührend ihr melancholischer Monolog „Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“ und besonders das Terzett mit „Octavian“ Samantha Hankey, einem kraftvoll leuchtenden US-Mezzo, und der bezaubernden Sophie von Nikola Hillebrand.