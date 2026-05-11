Getanzte Lebensfreude, Wettkampf und Mitgefühl

Auf der schwarzen Bühne schafft sie mit einem überdimensionalen goldenen Tuch, das als Schleier gleich im ersten Bild die trauernde Mutter Jesu kennzeichnet, einen starken sakralen Raum. Nach und nach wandert das Kennzeichen der Trauer von Person zu Person. Jede und jeder ist hier Mutter, alle sind sie der gekreuzigte Sohn, alle stehen einander im Leiden bei. Lang verdichtet das Geschehen auf mehreren Ebenen und macht dabei nicht nur die emotionale Essenz, sondern auch die Struktur der Musik als Bewegung erfahrbar.