Jessica Langs getanztes Mitgefühl an der Volksoper

Was will die Choreografin mit diesem Stück bewirken in einer Zeit, die versucht, Schmerz möglichst auszuradieren oder gar nicht zuzulassen? „Es hilft uns zu verstehen, was Schmerz ist – egal welcher Art. Denn so sehr wir das Glück und die schönen Momente im Leben lieben: Der Schmerz lehrt uns mehr als die Momente der Freude: dass unsere Herzen groß sind, dass wir Menschen widerstandsfähig sind, dass wir vergeben können, tieferes Verständnis entwickeln.“