Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seid dabei!

Der Mann von La Mancha im Kulturzentrum Eisenstadt

Burgenland
10.05.2026 11:00
Die Truppe probt seit Monaten und geht voll in dem Stück auf. „Wir freuen uns auf viele Gäste, ...
Die Truppe probt seit Monaten und geht voll in dem Stück auf. „Wir freuen uns auf viele Gäste, die uns am 19. und 20. Juni besuchen“, sind sich alle einig.(Bild: Freunde der Militärpfarre Burgenland)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Kennen Sie die Geschichte von Don Quijote? Alexander Wessely bringt das Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman und Joe Darion auf die Bühne. Seien Sie am 19. oder 20. Juni dabei! 

0 Kommentare

Alexander Wessely hat sich als Militärpfarrer des Burgenlandes einen Namen gemacht. Aber nicht nur das. Er ist, wie schon öfter berichtet, auch begeisterter Schauspieler. Am 19. und 20. Juni stellt er mit seiner Truppe sein Können beim „Mann von La Mancha“ unter Beweis. Aber warum gerade dieses Musical? „Das Stück gehört zu meinen absoluten Lieblingsmusicals“, erklärt Alexander Wessely. „Die Botschaft ist zeitlos. Die Protagonisten sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie sein sollte, und sie versuchen, die Welt genauso zu gestalten.“

Alexander M. Helmer (li.) als Don Quijote und Alexander M. Wessely als Sancho Panza. ...
Alexander M. Helmer (li.) als Don Quijote und Alexander M. Wessely als Sancho Panza. Ausgestattet wurden die Schauspieler von der Firma Winter Art.(Bild: Freunde der Militärpfarre Burgenland/ Hauer)

Die Freunde der Militärpfarre Burgenland bringen das Musical in Kooperation mit vielen Musikern der Militärmusik Burgenland, Studierenden der Joseph Haydn Privatschule und nationalen und internationalen Künstlern an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr auf die Bühne des Kulturzentrums Eisenstadt.

Viele Profis bei der Produktion dabei
Der Cast auf der Bühne besteht aus Angehörigen der Sonntagsgemeinde der Militärpfarre Burgenland, Angehörigen der Miliz und Freunden der Militärpfarre Burgenland.

Die Bühne wird von der renommierten Firma Winter Art, welche beispielsweise auch für die Opernfestspiele in St. Margarethen verantwortlich ist, gebaut. „Fantastische Projektionen steuert der burgenländische Ausnahmekünstler Manfred Waba bei, welcher heuer auch Regie bei dem 100-Jahr-Jubiläum der Passionsspiele im Steinbruch von St. Margarethen führt“, so Wessely.

Daten & Fakten

Karten für beide Abende gibt es zum Preis von 24, 30 oder 34 Euro über Ö-Ticket (oeticket.com), bzw. direkt über das Kulturzentrum Eisenstadt. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Verein „Eisenstadt hilft“ und „Licht ins Dunkel“ zu Gute.
Der Mann von La Mancha ist ein Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman und Joe Darion. Es wurde 1965 in den USA uraufgeführt. 

Regie führt Wessely selbst. Außerdem wird er auch als Sancho auf der Bühne zu sehen sein. Den Cervantes bzw. seine Figur Don Quijote spielt Alexander M. Helmer von der Operette Wien.

„Wir freuen uns auf viele Zuschauer und hoffen auf viel Geld für den guten Zweck“, so Wessely.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
10.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 23°
Symbol wolkig
Güssing
9° / 23°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
6° / 23°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 23°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
7° / 22°
Symbol wolkig

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
242.682 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
116.961 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
102.931 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
858 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
857 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Burgenland
Apotheke & Tierärzte
Erste „Klinik“ zieht auf Golser Gemeindehotter ein
Großes Vertrauen
Nach Schreckmoment gleich weiter nach Frankreich
Tochter als Pflegerin
„Ich kann meiner Mutter etwas zurückgeben“
Nach Modernisierung
Kulturzentrum Güssing erstrahlt in neuem Glanz
„Diskriminierend“
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf