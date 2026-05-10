Der Mann von La Mancha im Kulturzentrum Eisenstadt

Kennen Sie die Geschichte von Don Quijote? Alexander Wessely bringt das Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman und Joe Darion auf die Bühne. Seien Sie am 19. oder 20. Juni dabei!
Alexander Wessely hat sich als Militärpfarrer des Burgenlandes einen Namen gemacht. Aber nicht nur das. Er ist, wie schon öfter berichtet, auch begeisterter Schauspieler. Am 19. und 20. Juni stellt er mit seiner Truppe sein Können beim „Mann von La Mancha“ unter Beweis. Aber warum gerade dieses Musical? „Das Stück gehört zu meinen absoluten Lieblingsmusicals“, erklärt Alexander Wessely. „Die Botschaft ist zeitlos. Die Protagonisten sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie sein sollte, und sie versuchen, die Welt genauso zu gestalten.“
Die Freunde der Militärpfarre Burgenland bringen das Musical in Kooperation mit vielen Musikern der Militärmusik Burgenland, Studierenden der Joseph Haydn Privatschule und nationalen und internationalen Künstlern an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr auf die Bühne des Kulturzentrums Eisenstadt.
Viele Profis bei der Produktion dabei
Der Cast auf der Bühne besteht aus Angehörigen der Sonntagsgemeinde der Militärpfarre Burgenland, Angehörigen der Miliz und Freunden der Militärpfarre Burgenland.
Die Bühne wird von der renommierten Firma Winter Art, welche beispielsweise auch für die Opernfestspiele in St. Margarethen verantwortlich ist, gebaut. „Fantastische Projektionen steuert der burgenländische Ausnahmekünstler Manfred Waba bei, welcher heuer auch Regie bei dem 100-Jahr-Jubiläum der Passionsspiele im Steinbruch von St. Margarethen führt“, so Wessely.
Karten für beide Abende gibt es zum Preis von 24, 30 oder 34 Euro über Ö-Ticket (oeticket.com), bzw. direkt über das Kulturzentrum Eisenstadt. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Verein „Eisenstadt hilft“ und „Licht ins Dunkel“ zu Gute.
Der Mann von La Mancha ist ein Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman und Joe Darion. Es wurde 1965 in den USA uraufgeführt.
Regie führt Wessely selbst. Außerdem wird er auch als Sancho auf der Bühne zu sehen sein. Den Cervantes bzw. seine Figur Don Quijote spielt Alexander M. Helmer von der Operette Wien.
„Wir freuen uns auf viele Zuschauer und hoffen auf viel Geld für den guten Zweck“, so Wessely.
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