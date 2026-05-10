Der Mann von La Mancha im Kulturzentrum Eisenstadt

Alexander Wessely hat sich als Militärpfarrer des Burgenlandes einen Namen gemacht. Aber nicht nur das. Er ist, wie schon öfter berichtet, auch begeisterter Schauspieler. Am 19. und 20. Juni stellt er mit seiner Truppe sein Können beim „Mann von La Mancha“ unter Beweis. Aber warum gerade dieses Musical? „Das Stück gehört zu meinen absoluten Lieblingsmusicals“, erklärt Alexander Wessely. „Die Botschaft ist zeitlos. Die Protagonisten sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie sein sollte, und sie versuchen, die Welt genauso zu gestalten.“