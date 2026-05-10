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„Tschabi“ in Halbturn

Besondere Bibliothek feiert ersten Geburtstag

Burgenland
10.05.2026 16:50
Das ist die Tschabi – in ihr gibt es viele, viele Bücher. Geöffnet ist sie rund um die Uhr. ...
Das ist die Tschabi – in ihr gibt es viele, viele Bücher. Geöffnet ist sie rund um die Uhr. Lesestoff kann also eigentlich nie ausgehen!(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Kennen Sie die „Tschabi“? Nein? Dann haben Sie definitiv etwas versäumt. Zumindest, wenn Sie gerne lesen. 

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Eine Tschardake wurde früher zur Lagerung von Mais genützt. Heute gibt es nur noch wenige Exemplare, die meisten davon in Halbturn. Eine davon wurde 2025 zu einem Treffpunkt für Leseratten: Zur Tschardaken-Bibliothek, liebevoll „Tschabi“ genannt. Rund 600 Bücher beherbergt die „Tschabi“. Die Frau hinter dem Projekt ist Sabine Loibl.

Sabine Loibl in der „Tschabi“. Sie ist schmal, hat aber trotzdem Platz für rund 600 Bücher ...
Sabine Loibl in der „Tschabi“. Sie ist schmal, hat aber trotzdem Platz für rund 600 Bücher jeglicher Genres.(Bild: Charlotte Titz)

Die Wahl-Halbturnerin war jahrelang in der Werbe- und Verlagsbranche tätig, Bücher und Literatur sind ihre Leidenschaft. Jetzt ist ihr Herzensprojekt ein Jahr alt und sie ist stolz, wie es sich entwickelt hat. „Wir haben eine Rückgabebox, die meist voll ist, es kommen also wirklich viele und holen sich neuen Lesestoff“, ist sie stolz. Auch neue Bücher liegen oft in der Tschardake, die rund um die Uhr zugänglich ist. Besonders freut sie sich über frische Werke von Autoren aus dem Burgenland. „Lesen sind Abenteuer im Kopf. Also kommen, Lesestoff holen und Abenteuer erleben. Bei uns ist für jeden etwas dabei“, so Loibl.

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