Besondere Bibliothek feiert ersten Geburtstag

Die Wahl-Halbturnerin war jahrelang in der Werbe- und Verlagsbranche tätig, Bücher und Literatur sind ihre Leidenschaft. Jetzt ist ihr Herzensprojekt ein Jahr alt und sie ist stolz, wie es sich entwickelt hat. „Wir haben eine Rückgabebox, die meist voll ist, es kommen also wirklich viele und holen sich neuen Lesestoff“, ist sie stolz. Auch neue Bücher liegen oft in der Tschardake, die rund um die Uhr zugänglich ist. Besonders freut sie sich über frische Werke von Autoren aus dem Burgenland. „Lesen sind Abenteuer im Kopf. Also kommen, Lesestoff holen und Abenteuer erleben. Bei uns ist für jeden etwas dabei“, so Loibl.