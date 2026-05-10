Besondere Bibliothek feiert ersten Geburtstag

Kennen Sie die „Tschabi“? Nein? Dann haben Sie definitiv etwas versäumt. Zumindest, wenn Sie gerne lesen.
Eine Tschardake wurde früher zur Lagerung von Mais genützt. Heute gibt es nur noch wenige Exemplare, die meisten davon in Halbturn. Eine davon wurde 2025 zu einem Treffpunkt für Leseratten: Zur Tschardaken-Bibliothek, liebevoll „Tschabi“ genannt. Rund 600 Bücher beherbergt die „Tschabi“. Die Frau hinter dem Projekt ist Sabine Loibl.
Die Wahl-Halbturnerin war jahrelang in der Werbe- und Verlagsbranche tätig, Bücher und Literatur sind ihre Leidenschaft. Jetzt ist ihr Herzensprojekt ein Jahr alt und sie ist stolz, wie es sich entwickelt hat. „Wir haben eine Rückgabebox, die meist voll ist, es kommen also wirklich viele und holen sich neuen Lesestoff“, ist sie stolz. Auch neue Bücher liegen oft in der Tschardake, die rund um die Uhr zugänglich ist. Besonders freut sie sich über frische Werke von Autoren aus dem Burgenland. „Lesen sind Abenteuer im Kopf. Also kommen, Lesestoff holen und Abenteuer erleben. Bei uns ist für jeden etwas dabei“, so Loibl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.