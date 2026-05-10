Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tochter als Pflegerin

„Ich kann meiner Mutter etwas zurückgeben“

Burgenland
10.05.2026 06:00
Heute werden wieder alle Mütter gefeiert.
Heute werden wieder alle Mütter gefeiert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Der Muttertag ist für viele Familien Anlass, gemeinsam Zeit zu verbringen und Danke zu sagen. Auch für Beate aus Lackenbach hat dieser Tag eine ganz besondere Bedeutung.

0 Kommentare

Die 45-jährige Frau kümmert sich tagtäglich um ihre 72-jährige Mutter Elfriede. Möglich ist das durch das Anstellungsmodell für betreuende Angehörige im Burgenland. Früher war nämlich ihr Alltag kaum zu bewältigen: Denn neben einem 20-Stunden-Job pflegte sie nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Großmutter. „Das war eine enorme Belastung“, erinnert sich Beate. Zeit für sich selbst hatte sie kaum.

Betreuung als persönliches Anliegen: Beate mit ihrer Mutter Elfriede, die sie liebevoll pflegt.
Betreuung als persönliches Anliegen: Beate mit ihrer Mutter Elfriede, die sie liebevoll pflegt.(Bild: Soziale Dienste Burgenland)

Ein Hinweis aus ihrem Bekanntenkreis brachte die Wende. „So wurde ich auf das burgenländische Anstellungsmodell für betreuende Angehörige aufmerksam“, schildert die Mittelburgenländerin. Seit 2020 ist sie nun bei den Sozialen Diensten Burgenland angestellt und betreut ihre Mutter in den eigenen vier Wänden. Beide leben gemeinsam mit der Familie in einem Haus in Lackenbach.

Viel Herz in der täglichen Arbeit
Für Beate ist ihre Aufgabe mehr als nur Betreuung, sondern auch ein persönliches Anliegen: „Ich kann ihr zurückgeben, was sie mir früher gegeben hat.“ Ein Satz, der zeigt, wie viel Herz in der täglichen Arbeit steckt. Durch das Anstellungsmodell ist sie jetzt finanziell und versicherungsrechtlich abgesichert.

Lesen Sie auch:
Mit dieser Brille kann man nachempfinden, wie es einem Menschen geht, der schön langsam ...
Virtuelle Realität
Demenz zum „Nachfühlen“ für Angehörige und Pfleger
07.05.2026
Aktuelle Umfrage
Gute Noten für das Pflegesystem im Burgenland
30.03.2026

Die enge Beziehung wird natürlich heute am Muttertag besonders spürbar. Geplant ist ein gemütliches Grillen im eigenen Garten. „Das mag meine Mutter sehr gerne“, schildert Beate. Gemeinsam wird die Familie heute diesen Tag genießen.

400 Personen nutzen das Anstellungsmodell
Mit dem Modell ist das Burgenland österreichweit Vorreiter. Ziel ist es, den Pflegebedürftigen ein würdevolles Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und gleichzeitig Anreize und eine nachhaltige Absicherung für Angehörige zu schaffen. Aktuell wird es von rund 400 Personen genutzt.

„Unser Anstellungsmodell ist ein wesentlicher Baustein unserer Pflegestrategie“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Gleichzeitig setze man mit den Pflegeregionen und ihren Stützpunkten einen weiteren wichtigen Schwerpunkt, um eine wohnortnahe und bestmögliche Versorgung sicherzustellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
10.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 24°
Symbol wolkig
Güssing
9° / 23°
Symbol wolkig
Mattersburg
7° / 24°
Symbol heiter
Neusiedl am See
9° / 24°
Symbol heiter
Oberpullendorf
9° / 23°
Symbol wolkig

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
242.038 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
113.212 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
100.920 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
908 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
777 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
555 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Burgenland
Nach Modernisierung
Kulturzentrum Güssing erstrahlt in neuem Glanz
„Diskriminierend“
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Als Grenzübergänge von Bauern blockiert wurden
Junge Talente
Song Challenge: Jetzt sind alle im ESC-Fieber
Hit im Familypark
Neue Fahrattraktion soll Besucherrekord knacken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf