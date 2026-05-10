„Ich kann meiner Mutter etwas zurückgeben“

Die 45-jährige Frau kümmert sich tagtäglich um ihre 72-jährige Mutter Elfriede. Möglich ist das durch das Anstellungsmodell für betreuende Angehörige im Burgenland. Früher war nämlich ihr Alltag kaum zu bewältigen: Denn neben einem 20-Stunden-Job pflegte sie nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Großmutter. „Das war eine enorme Belastung“, erinnert sich Beate. Zeit für sich selbst hatte sie kaum.