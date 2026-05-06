Wal-Drama bringt Bewegung in den Meeresschutz

Die Sprache der Wale verstummt nicht ganz

Wale sind die Sänger der Meere. Ihre Rufe tragen über Tausende Kilometer – wenn man sie lässt. Immer öfter aber gehen diese Gesänge im Dröhnen der Motoren unter. Was für uns Fortschritt bedeutet, ist für sie oft das Ende der Orientierung, der Kommunikation, des Lebens. Die neuen Initiativen setzen genau hier an: leisere Technologien, strengere Regeln, mehr Rücksicht. Es sind kleine Schritte in einem gewaltigen Ozean – aber sie sind messbar.