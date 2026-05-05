Kapitän: „Hätte ich mal lieber nicht geholfen …“

Millionenkosten und viele Fragen bleiben offen

Auch nach der Freilassung bleiben also viele Fragen offen. Wo sich „Timmy“ derzeit aufhält, ist unbekannt. Der GPS-Sender liefert keine Ortsdaten. Thilo Maack von Greenpeace wies zudem darauf hin, dass GPS-Tracker keine Vitaldaten übermitteln und dass „Timmy“ in einer der meistbefahrenen Schiffsrouten Europas ausgesetzt wurde. Ob er überlebt und wie gesund er tatsächlich ist, bleibt also vorerst offen. Fest steht: Die Kosten der Aktion gehen in die Millionenhöhe.