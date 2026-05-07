Demenz zum „Nachfühlen“ für Angehörige und Pfleger

Sie hat bereits Apothekerschüler, Pflegekräfte und Pflegekraftazubis, aber auch Angehörige die Brille ausprobieren lassen. „Vor allem Angehörige sind überrascht, wie man sich in die Szenen hineinfühlen kann. Auch wenn das Leben mit einem Demenzkranken natürlich schwierig ist, kann es helfen ein wenig mehr zu verstehen, wie es ihren Lieben geht.“ Auch sie hat bereits Ideen für Erweiterung und Adaptierung der Brille angebracht. Sinnvoll wäre für sie nämlich die Videos in ungarisch und rumänisch übersetzen zu lassen.