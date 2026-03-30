Gute Noten für das Pflegesystem im Burgenland

Die Umfrage wurde im Auftrag der SPÖ von Peter Hajeks Institut „Public Opinion Strategies“ durchgeführt. 802 Menschen im Burgenland wurden befragt. Die maximale Schwankungsbreite der Umfrage beträgt +/- 3,5 Prozent. 66 Prozent bewerten die Versorgung pflegebedürftiger Menschen als sehr gut oder eher gut. Unterschiede gibt es nach politischer Präferenz: Den Spitzenwert gibt es bei Wählern der Grünen mit 83 Prozent, vor SPÖ-Wählern mit 80 Prozent und ÖVP-Wählern mit 77 Prozent. Der niedrigste Wert findet sich bei FPÖ-Wählern mit 53 Prozent.