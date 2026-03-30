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Aktuelle Umfrage

Gute Noten für das Pflegesystem im Burgenland

Burgenland
30.03.2026 19:00
Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen wird im Burgenland großteils gut bewertet.
Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen wird im Burgenland großteils gut bewertet.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Laut einer aktuellen Umfrage bewerten zwei Drittel die Versorgung pflegebedürftiger Menschen als sehr gut oder eher gut. Die SPÖ sieht das als Bestätigung für ihren Kurs.

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Die Umfrage wurde im Auftrag der SPÖ von Peter Hajeks Institut „Public Opinion Strategies“ durchgeführt. 802 Menschen im Burgenland wurden befragt. Die maximale Schwankungsbreite der Umfrage beträgt +/- 3,5 Prozent. 66 Prozent bewerten die Versorgung pflegebedürftiger Menschen als sehr gut oder eher gut. Unterschiede gibt es nach politischer Präferenz: Den Spitzenwert gibt es bei Wählern der Grünen mit 83 Prozent, vor SPÖ-Wählern mit 80 Prozent und ÖVP-Wählern mit 77 Prozent. Der niedrigste Wert findet sich bei FPÖ-Wählern mit 53 Prozent.

„Weg wird unterstützt“
„Diese aktuelle Umfrage zeigt, dass dieser Weg von einer großen Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird“, erklärt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Das Burgenland würde damit österreichweit eine Vorreiterrolle einnehmen, denn „kein anderes Bundesland investiert so konsequent in die Pflege“.

Mit 71 Stützpunkten würde ein modernes Netz entstehen, das Betreuung in Wohnortnähe garantiert und klare Zuständigkeiten schafft. „Diese Reform ist kein Selbstzweck, sondern die Grundlage dafür, dass Pflege im ganzen Burgenland auch langfristig gesichert ist – qualitativ hochwertig und für alle zugänglich“, so Fürst. Ein neuer Standard in der Versorgung werde damit in Österreich gesetzt.

Genau hinschauen und Lösungen finden
Gleichzeitig zeigt der Klubobmann Verständnis für vereinzelte Verunsicherung in der Umstellungsphase: „Natürlich nehmen wir die Sorgen einzelner Betroffener sehr ernst.“ Jede Systemumstellung würde Herausforderungen mit sich bringen.

Hier sei es Aufgabe der Politik, genau hinzuschauen und Lösungen zu finden, so der Klubobmann. Die weitere Marschroute: Bis spätestens 2029 soll bei allen 71 Pflegestützpunkten zumindest der Baustart erfolgt und bis 2030 alle errichtet sein.

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