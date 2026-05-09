Woran wir nicht nur am Europatag denken sollten

Und was gibt es für uns, für 450 Millionen Europäerinnen und Europäer (mehr als die USA oder Russland Einwohner haben) zu feiern? Jede Menge. Wir können zum Beispiel sicher sein, dass in der EU niemals ein souveräner Staat angegriffen wird und Hunderttausende unschuldige Menschen sterben müssen. Wir können sicher sein, dass in der EU kein Mensch, der seinen Job oder seine Wohnung verliert, fallen gelassen und der Armut preisgegeben wird. Niemandem wird eine Operation verwehrt, weil er keine goldene Kreditkarte zücken kann. Uns überwacht kein „Big Brother“ auf Schritt und Tritt oder lässt ab und zu jemanden von uns einfach verschwinden. Und kein Oppositioneller muss fürchten, vergiftet oder eliminiert zu werden.