Searching for Clues in Linz
“I saw Helga in the elevator just before she died!”
Kurt F., an elderly resident of Linz, shot his wife Edith and their daughter Helga. The news of the horrific crime has deeply shaken the neighbors in the apartment complex where the couple had lived “for ages.” During the “Krone” newspaper’s on-site visit, everyone could only shake their heads at the 88-year-old’s motive.
“Yesterday they were talking loudly. But that wasn’t unusual. Kurt was hard of hearing; you had to shout right in his ear”—the neighbors in the massive Biesenfeld apartment complex, just a kilometer from the Lüftner Inn, were shocked when they learned who the three victims were.
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