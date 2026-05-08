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Searching for Clues in Linz

“I saw Helga in the elevator just before she died!”

Nachrichten
08.05.2026 05:00
The couple had lived in the Biesenfeld residential complex in Linz-Urfahr for 46 years.
The couple had lived in the Biesenfeld residential complex in Linz-Urfahr for 46 years.(Bild: Philipp Zimmermann)
Porträt von Markus Schütz
Porträt von Philipp Zimmermann
Porträt von Anna Jaschek
Von Markus Schütz , Philipp Zimmermann und Anna Jaschek

Kurt F., an elderly resident of Linz, shot his wife Edith and their daughter Helga. The news of the horrific crime has deeply shaken the neighbors in the apartment complex where the couple had lived “for ages.” During the “Krone” newspaper’s on-site visit, everyone could only shake their heads at the 88-year-old’s motive.

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“Yesterday they were talking loudly. But that wasn’t unusual. Kurt was hard of hearing; you had to shout right in his ear”—the neighbors in the massive Biesenfeld apartment complex, just a kilometer from the Lüftner Inn, were shocked when they learned who the three victims were.

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