Vorwürfe im Wohnbau: Jetzt stellt Anwalt klar

„Vorwurf aus der Luft gegriffen“

Gegen die Anschuldigung, der Mitarbeiter habe in diesem Zusammenhang die Unterschrift des damaligen Geschäftsführers im Wissen des Aufsichtsratsvorsitzenden missbraucht, weist Wutzlhofer vehement zurück: „Dieser Vorwurf ist völlig aus der Luft gegriffen!“ Der frühere Geschäftsführer sei per E-Mail von dem Mitarbeiter, der ebenfalls nicht mehr im Unternehmen tätig ist, über die nachträgliche Änderung des Protokolls informiert worden – und habe dann die Strafbehörden involviert. Die Angelegenheit endete mit einer Diversion.