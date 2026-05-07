Kinder tauschen Schulhaus gegen Stall und Sennerei

Wo kommen unsere Lebensmittel her, was bedeutet regionale Kost und gesunde Ernährung? Mit Fragen wie diesen haben sich 170 Kinder und Jugendliche bei einer etwas anderen Schulstunde im Tiroler Zillertal beschäftigt.
Was macht gesunde Ernährung aus? Und wie wertvoll ist regionale Landwirtschaft? Zwei Fragen, auf die Schülerinnen und Schüler dieser Tage in der Erlebnissennerei Zillertal in Mayrhofen viele spannende Antworten erhielten.
Was Leistungsfähigkeit und Ernährung verbindet
Es war eine etwas andere Schulstunde. Zwischen Schau-Bauernhof und Sennerei wurden Zusammenhänge klar, die mit reiner Theorie selbst für Erwachsene oft nicht greifbar sind. Im Fokus stand das Thema Ernährung und Leistungsfähigkeit. Rund 170 Schülerinnen und Schüler sowie 20 Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Zillertal und der Umgebung erfuhren, wie Ernährung, Bewegung und Schlaf zusammenspielen und was sie selbst tun können, um fit, konzentriert und ausgeglichen durch den Alltag zu gehen.
„Die Basis für ein gutes Leben“
„Als regionaler Lebensmittelproduzent möchten wir dieses Bewusstsein stärken und zeigen, wie eng hochwertige Produkte, nachhaltige Landwirtschaft und ein gesunder Lebensstil miteinander verbunden sind“, betont Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnissennerei Zillertal. Gemeinsam mit der Initiative „Land schafft Leben“ wird das Schulformat organisiert.
Mit-Initiatorin Maria Fanninger über den Wert von Exkursionen zu Lebensmittelproduzenten und -verarbeitern: „Kinder haben einen enormen Wissenshunger – das haben sie in den vergangenen Tagen wieder bewiesen. Umso wichtiger, dass Wissen rund ums Essen schon in den Kinderschuhen mitgegeben wird – denn es ist die Basis für ein gutes Leben.“ Den Schülern hat’s gefallen. Spielerisch haben sie viel fürs Leben gelernt.
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