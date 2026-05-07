Kinder tauschen Schulhaus gegen Stall und Sennerei

Was Leistungsfähigkeit und Ernährung verbindet

Es war eine etwas andere Schulstunde. Zwischen Schau-Bauernhof und Sennerei wurden Zusammenhänge klar, die mit reiner Theorie selbst für Erwachsene oft nicht greifbar sind. Im Fokus stand das Thema Ernährung und Leistungsfähigkeit. Rund 170 Schülerinnen und Schüler sowie 20 Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Zillertal und der Umgebung erfuhren, wie Ernährung, Bewegung und Schlaf zusammenspielen und was sie selbst tun können, um fit, konzentriert und ausgeglichen durch den Alltag zu gehen.