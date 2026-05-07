U(h)r leiwand! SIE bringen Frauenpower in den Ring

So sind Sie live dabei

Sie wollen beim Spektakel mitfiebern, schaffen es aber nicht in die Grazer Halle? Kein Problem, einfach am 9. Mai auf krone.at vorbeischauen! Dort zeigen wir für unsere Plus-Abonnenten (hier noch schnell Angebot sichern) ab 19 Uhr die Kampfsport-Gala in voller Länge im Livestream.