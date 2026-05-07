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Live-Boxen am Samstag

U(h)r leiwand! SIE bringen Frauenpower in den Ring

Sport-Mix
07.05.2026 17:27
Veranstalter Rene Wollinger taugt, dass beim Grazer Branchenboxen auch Frauen zuschlagen.
Veranstalter Rene Wollinger taugt, dass beim Grazer Branchenboxen auch Frauen zuschlagen.(Bild: Branchenboxen Graz)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Am Samstag bringt das Branchenboxen das Eisstadion Graz-Liebenau zum Kochen. Unsere PLUS-Abonnenten (hier Angebot sichern!) sehen das Fight-Spektakel ab 19 Uhr im Livestream. Dann schlägt auch für eine angehende Volksschullehrerin und eine Fitnesstrainerin die Stunde der Wahrheit.

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Ein besonderes Boxduell braucht ein besonderes Face-off. Und welche Location bietet sich da in Graz an? Natürlich, der Uhrturm! Also ab auf den Schlossberg, wo sich Chiara Strini und Johanna Tatschl erstmals gegenüberstehen. U(h)r leiwand, Veranstalter Rene Wollinger freut‘s!

Sprung ins kalte Wasser
Immerhin stand der einzige Frauenfight des heurigen 10. Branchenboxens kurzfristig auf der Kippe. Eine Kämpferin sagte verletzungsbedingt ab, Ersatz musste her. Tatschl sprang zur Freude aller ein – und damit ins kalte Wasser.

Face-off am Grazer Schossberg zwischen Tatschl (li.) und Strini.
Face-off am Grazer Schossberg zwischen Tatschl (li.) und Strini.(Bild: Branchenboxen Graz)
Die Uhr tickt, bereits am Samstag stehen sich beide im Ring gegenüber.
Die Uhr tickt, bereits am Samstag stehen sich beide im Ring gegenüber.(Bild: Branchenboxen Graz)

„Ich habe zwar mal einen dreiwöchigen Kickbox-Kurs gemacht, hatte mich sonst aber nicht sonderlich für Kampfsport oder überhaupt Sport interessiert“, zuckt die 22-Jährige mit den Schultern. Und dann gleich die große Boxbühne? „Ich bin ein ultra-spontaner Mensch, probiere gern Neues, mag etwas erleben“, erklärt die angehende Volksschullehrerin.

Branchenboxen auf einen Blick

  • 2015 als „Gastro Boxen“ initiiert, öffneten die Veranstalter Rene Wollinger und Matthias Seiser den Event 2019 für alle Branchen. Seither mischen Automechaniker, Friseure, Köche und Co. mit.
  • Oft starten weit über Graz hinaus bekannte Szene-Größen – 2025 etwa Ex-Kicker Mario Haas, heuer Lukas Schinko, CEO von Neuroth Hörakustik.
  • Es werden möglichst „gleichwertige“ Gegner zusammengespannt, um spannende Kämpfe zu garantieren und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Für alle Teilnehmer werden Trainings unter professioneller Anleitung organisiert.
  • WANN und WO? Samstag ab 19 Uhr im Eisstadion Graz-Liebenau, unsere PLUS-Abonnenten können auf krone.at im Livestream mitfiebern.

Glück im Unglück, dass gerade Ferien waren, als es das erste blaue Auge beim Sparring im Champions Gym setzte. Das ersparte Johanna Fragen der Kinder, dafür schlug die Mama die Hände über den Kopf zusammen. „Sie macht sich schon ein bisserl Sorgen, wird aber genauso wie viele Freunde bei meiner Ring-Premiere dabeisein.“

Dort wartet dann Chiara Strini, die ihrer Kontrahentin wegen des kurzfristigen Einspringens Respekt zollt, ein „toughes“ Gegenüber sieht. Angst verspürt sie jedoch nicht die geringste. „Nur vielleicht vor dem Einmarsch, dass ich dabei hinknalle“, zwinkert die Fitnesstrainerin, die sich gerne voller Selbstvertrauen neuen Herausforderungen stellt.

Sportler-Gen lag in der Wiege
Kein Wunder: Vater Markus war ein heimischer Top-Triathlet, der auch dem Nachwuchs sportlichen Ehrgeiz einimpfte. Im Winter Skifahren und Snowboarden, im Sommer Radeln und Schwimmen (in Papas Schwimmschule), auch Ballett und andere Tänze übt Chiara aus – eine Sportskanone, bereit, Schläge abzufeuern! Die Vorbereitung läuft seit Wochen auf Hochtouren beim Team Gashi Boxing in Obervogau.

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Bald schlägt die Stunde der Wahrheit. Nicht am Schlossberg beim Uhrturm, sondern in der Eishalle. Diese wird sich beim Branchenboxen erneut in einen Hexenkessel verwandeln. Chiara und Johanna bringen Frauenpower in den Ring, aber auch Szene-Größen wie Neuroth-CEO Lukas Schinko oder Content-Creator „Crazy Tschonko“ befinden sich auf der illustren Fightcard.

So sind Sie live dabei
Sie wollen beim Spektakel mitfiebern, schaffen es aber nicht in die Grazer Halle? Kein Problem, einfach am 9. Mai auf krone.at vorbeischauen! Dort zeigen wir für unsere Plus-Abonnenten (hier noch schnell Angebot sichern) ab 19 Uhr die Kampfsport-Gala in voller Länge im Livestream.

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