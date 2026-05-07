„Glennkill: Ein Schafskrimi“ kommt in die Kinos

Am 14. Mai kommt die Verfilmung des charmanten und doch spannenden Krimis „Glennkill: Ein Schafskrimi“ in die heimischen Kinos. Der Film verspricht neben einem starbesetzen Cast auch viel tierischen Humor. Mit der „Krone“ können Sie ein tolles Paket passend zum Film gewinnen.
Schäfer George (HUGH JACKMAN) liest seinen geliebten Schafen jeden Abend Krimis vor und nimmt an, dass sie kein Wort davon verstehen. Doch als ein mysteriöser Vorfall das friedliche Leben auf der Farm durchbricht, wird den Schafen bewusst, dass sie selbst nun die Ermittlungen übernehmen müssen. Also folgen sie der Spur der Beweise und machen menschliche Verdächtige ausfindig. Dabei beweisen sie, dass auch Schafe brillant darin sein können, Verbrechen aufzuklären. Ein neuer, geistreicher Krimi der etwas anderen Art!
Die Hauptrollen in dieser überaus charmanten und amüsanten Krimi-Komödie spielen Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon sowie Hong Chau und Emma Thompson.
Mitmachen und gewinnen
Passend zum Kinostart am 14. Mai verlosen wir eines von drei Filmpaketen bestehend aus je 1x2 Kinogutscheinen sowie das Buch zum Film, einem Notizbuch mit Stift und einer Trinkflasche. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 14. Mai ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.