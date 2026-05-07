Gasexplosion: „Leute durch die Luft geschleudert“

Am Donnerstag brachten Ermittler des Landeskriminalamts Licht ins Dunkel: Eine undichte Gasflasche dürfte der Auslöser gewesen sein. „In einem Lagercontainer dürfte es zu einem unkontrollierten Austritt von Flüssiggas gekommen sein“, heißt es. „Eine bislang noch nicht vollends geklärte externe Zündquelle dürfte schließlich zur Umsetzung des Gas-Luftgemisches geführt haben.“ Sowohl ein technischer Defekt als auch Vorsatz können zum jetzigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Die Kriminalisten gehen von einer fahrlässigen Handlung aus.