Nach den Ferien wird in Deutschkreutz neu gewählt

In Deutschkreutz ging es in den vergangenen Monaten rund. Die Kommunalpolitik war überschattet von heftigen Querelen, Rückschlägen und Pannen. Nach der letzten Gemeinderatssitzung, die aufgrund fehlender Mandatare geplatzt ist, hat es Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP) schließlich gereicht. Er verkündete seinen Rücktritt. Danach hatten sich alle Fraktionen auf einen positiven Neuanfang eingeschworen, „damit es wieder bergauf gehen kann“.