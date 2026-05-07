„Alles rund um das Spital ist außer Kontrolle!“

Kritik an Standortwahl

Und Selina Prünster, grüne Stadträtin in Wiener Neustadt, schildert die Stimmung vor Ort: „Nach mehr als zehn Jahren glauben viele nicht mehr daran, dass dieses Spital jemals Realität wird.“ Zudem sei die Standortwahl nicht nachvollziehbar: „Es handelt sich um einen ökologisch sensiblen Bereich nahe einem Wasserschutzgebiet und Lebensraum von geschützten Zieseln.“ Die Forderung der Grünen: „Das Projekt muss endlich auf vernünftige Beine gestellt werden.“