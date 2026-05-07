„Die Chance aufs Stockerl war selten so hoch“

Das Ziel der Equipe ist klar: Felix Gall soll am Ende auf dem Podium der Gesamtwertung stehen. „Es ist irre, so eine Motivation zu haben“, erklärt der Edelhelfer, der auch weiß, dass sein Landsmann rot-weiß-rote Sportgeschichte schreiben könnte. „Die Chance, dass es ein Österreicher auf das Stockerl einer Grand Tour schafft, war selten so hoch.“ Denn der Kampf um die Plätze hinter dem Dänen Jonas Vingegaard, der schon die Tour de France sowie die Spanien-Rundfahrt gewann und jetzt der Favorit ist, ist offen. „Da kann ein weniger guter Tag gleich sehr viel ausmachen“, sagt der Wahl-Salzburger, der Gall so kräfteschonend wie nur möglich zu den langen Anstiegen bringen will.