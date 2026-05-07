Person eingeklemmt, drei Verletzte bei Pkw-Unfall

Auf der Kapruner Landesstraße (L215) kam es Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen und wurde mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Rettungshubschrauber, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen im Einsatz.
Ein schwerer Unfall auf der L215 forderte rasches, koordiniertes Handeln. Donnerstagabend um 18.41 Uhr alarmierte die Landeswarnzentrale die Feuerwehren Kaprun und Zell am See nach dem Umfahrungstunnel zu einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person.
Vor Ort bestätigte sich die Lage: Eine Person wurde unter Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Fahrzeug befreit, parallel sicherten die Einsatzkräfte die Stelle ab und bauten Brandschutz auf. Notarzt, First Responder und Rotes Kreuz versorgten drei Verletzte – zwei schwer, eine leicht.
Die Patienten wurden in die Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See gebracht, ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Nach Freigabe durch die Polizei folgten Bergung und Aufräumen, nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet.
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