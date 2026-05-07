Person eingeklemmt, drei Verletzte bei Pkw-Unfall

Auf der Kapruner Landesstraße (L215) kam es Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen und wurde mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Rettungshubschrauber, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen im Einsatz.